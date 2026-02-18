Live
Lenyűgözi a férfiakat a téli olimpia dögös sztárja. Adele Nicoll súlylökésben és női bobban is sikeres, mindemellett feltűnően csinos, formás alakját pedig szívesen mutatja meg rajongóinak.

Adele Nicoll az utóbbi években kettős karrierje révén vált ismertté, ugyanis súlylökésben és női bobban is versenyez. Utóbbiban a téli olimpián is megmutatta magát a walesi sportolónő, aki egyesben a 18. helyen végzett, kettes bobban pedig pénteken áll majd rajthoz.

Adele Nicoll a téli olimpia csinos sztárja
Adele Nicoll a téli olimpia csinos sztárja
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Adele Nicoll nem csak a sportteljesítményével nyűgözi le a rajongóit

Háromszoros brit súlylökő bajnokként Nicoll hozzászokott ahhoz, hogy magas elvárásokat támaszt magával szemben.

Az utolsó futam nem tükrözi a képességeimet. Valószínűleg ez volt életem legrosszabb futama, ami nem éppen ideális egy olimpián” 

– értékelte kritikusan saját teljesítményét a 29 éves sztár, aki ígéretet tett rá, hogy öt hónap múlva a nyári Nemzetközösségi játékokon már súlylökésben fog versenyezni.

„Őszintén hiszem, hogy képes vagyok rá, csak meg kell néznünk, hogy milyen terveim vannak a milánói-cortinai olimpiát követően. Soha nem mondanék nemet, ugye?” – nyilatkozta Nicoll, aki a bobnak köszönhetően jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül – megerősítette törzsét, miközben 20 kg-ot fogyott.

„Most vagyok a legerősebb, a leggyorsabb és mentálisan is a legellenállóbb, mert -20 fokban bobot emelgetni nem éppen élvezetes” – tette hozzá a közösségi médiában is rendkívül aktív sportolónő.

Nicollnak egyre gyarapszik a követőtábora az Instagramon, rajongóit gyakran lepi meg szexi fotókkal. 

Megpróbáltam szexi influenszer lenni, de ez nem nekem való, srácok” 

– vallotta be, hozzátéve, hogy továbbra is az élsport élvez számára prioritást, de azért nem fogja elhanyagolni a hódolóit.

Galéria: Eszméletlen bombatest: megőrülnek a férfiak a szexi sportolónő pompás formáitól - képek
1/17
Adele´ Nicoll bombatestétől megőrülnek a férfiak

 

