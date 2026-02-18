Adele Nicoll az utóbbi években kettős karrierje révén vált ismertté, ugyanis súlylökésben és női bobban is versenyez. Utóbbiban a téli olimpián is megmutatta magát a walesi sportolónő, aki egyesben a 18. helyen végzett, kettes bobban pedig pénteken áll majd rajthoz.

Adele Nicoll a téli olimpia csinos sztárja

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Adele Nicoll nem csak a sportteljesítményével nyűgözi le a rajongóit

Háromszoros brit súlylökő bajnokként Nicoll hozzászokott ahhoz, hogy magas elvárásokat támaszt magával szemben.

Az utolsó futam nem tükrözi a képességeimet. Valószínűleg ez volt életem legrosszabb futama, ami nem éppen ideális egy olimpián”

– értékelte kritikusan saját teljesítményét a 29 éves sztár, aki ígéretet tett rá, hogy öt hónap múlva a nyári Nemzetközösségi játékokon már súlylökésben fog versenyezni.

„Őszintén hiszem, hogy képes vagyok rá, csak meg kell néznünk, hogy milyen terveim vannak a milánói-cortinai olimpiát követően. Soha nem mondanék nemet, ugye?” – nyilatkozta Nicoll, aki a bobnak köszönhetően jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül – megerősítette törzsét, miközben 20 kg-ot fogyott.

„Most vagyok a legerősebb, a leggyorsabb és mentálisan is a legellenállóbb, mert -20 fokban bobot emelgetni nem éppen élvezetes” – tette hozzá a közösségi médiában is rendkívül aktív sportolónő.

Nicollnak egyre gyarapszik a követőtábora az Instagramon, rajongóit gyakran lepi meg szexi fotókkal.

Megpróbáltam szexi influenszer lenni, de ez nem nekem való, srácok”

– vallotta be, hozzátéve, hogy továbbra is az élsport élvez számára prioritást, de azért nem fogja elhanyagolni a hódolóit.