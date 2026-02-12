Álvaro Morata 2017-ben vette feleségül az olasz modellt, a szexi Alice Campellót, akitől négy gyermeke is született. Kapcsolatuk sokáig mintaszerűnek tűnt, majd állítólag egy családi vita miatt romlott meg, amely a spanyol válogatott 2024-es Európa-bajnoki győzelme után történt. Ebben az évben elváltak egymástól, később Campello azt nyilatkozta, ez volt életük legnagyobb hibája. Tavaly megpróbálták újra felmelegíteni viszonyukat, ám ez nem tartott sokáig. Jelenleg külön utakon járnak, de mindkettőjüket alaposan megviselte a szakítás.

Alice Campello és Álvaro Morata kapcsolata drámai véget ért

Fotó: JURGEN FROMME / firo Sportphoto

Álvaro Morata szerint mindketten szenvednek

Az AC Milan csatára – aki jelenleg a Como együttesében futballozik kölcsönben – azt nyilatkozta, hogy a válásuk mindkettejüket szörnyen megviseli.

Szenvedünk, mert két ember vagyunk, akik szeretik egymást, ugyanakkor nem értjük meg egymást. Alice nem szenved jobban, mint én, mert sokan azt mondják, hogy csak ő az, akinek ez az egész igazán fáj”

– mondta a spanyol támadó, aki cáfolta azokat a vádakat, miszerint viszonya lett volna a sportmenedzsment szakértő Elena Siriguval.

Morata és Campello szeretik egymást, mégsincsenek együtt

Fotó: COOLMEDIA / NurPhoto

Nincs eltitkolt barátnőm vagy ilyesmi, jelenleg nem érdekel ez a dolog. Amikor lesz ilyen kapcsolatom, akkor azt fel fogom vállalni a nyilvánosság előtt.

Azok, akik azt állítják, hogy egy ilyen válásba – különösen ha gyerekek is érintettek benne – szeretők is belekeverednek, egyszerűen szívtelenek” – tette hozzá Morata, akinek az exfelesége is tagadta, hogy a focista megcsalta volna őt.