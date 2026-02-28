A 35 éves korábbi angol válogatott védő, aki 2024 májusában vált el feleségétől, egy newcastle-i pubban látták együtt vacsorázni a nála 14 évvel fiatalabb felnőttfilmes rúdtáncosnővel, Kehlani Websterrel. A pár éjszakai kiruccanását a The Sun hozta nyilvánosságra.

A Newcastle angol sztárfocistájának magánélete a brit bulvárlapok közkedvelt témája lett

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tapadnak a rúdtáncosnők az angol sztárfocistára

Az este során Kieran Trippier barátai is csatlakoztak hozzájuk, majd néhány óra után távoztak, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Newcastle United focistája pedig udvaris gesztusként a nőre terítette a kabátját a hűvös, esős februári éjszakában.

A 21 éves Kehlani az OnlyFans nevű oldalon erotikus tartalmakat gyárt, és azzal dicsekszik, hogy ő legjobb barna hajú, tetovált nő az oldalon. Emellett a város egyik legelőkelőbb éjszakai bárjában, a Whiskey Downban dolgozik rúdtáncosként.

Trippier nem először került a bulvár lapok címlapjára hasonló okok miatt, tavaly nyáron Ibizán egy ismert műsorvezetőnővel, azt megelőzően pedig egy másik rúdtáncos OnlyFans-modellel kapták lencsevégre.

A Premier League-csapat játékosának házassága is állítólag azért romlott meg, mert napvilágra kerültek olyan felvételek, amelyeken egy másik nővel volt. Trippier és felesége, Charlotte tavaly ősszel vált el, de a futballista már lassan két éve külön él három gyermeke édesanyjától.