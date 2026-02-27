Arina Szabalenka jelenleg pihenéssel igyekszik feldolgozni az Australian Open-döntőben elszenvedett vereségét.

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka

Fotó: Arina Szabalenka/Instagram

Arina Szabalenka mindig csodaszép

A melbourne-i fináléban háromszettes csatában, 6–4, 4–6, 6–4-re kapott ki Elena Rybakina ellen, ami érthetően csalódást jelentett számára. A képek tanúsága szerint azonban már előre tekint, és az Indian Wells-i tornára készül.

A közösségi médiában 4,6 millió követővel rendelkező klasszis

az Instagramon osztotta meg a tengerparti sétáról készült felvételeket, amelyekhez mindössze ennyit írt: „Új póló.”

A rajongók azonnal elárasztották dicsérő kommentekkel. Volt, aki úgy fogalmazott:

Minden nap egyre gyönyörűbb!”,

míg más egyszerűen csak „csodálatosnak” nevezte.

Szabalenka az elmúlt években nemcsak a pályán, hanem azon kívül is komoly rajongótábort épített ki. A tavalyi szezon különösen sikeres volt számára: megnyerte a US Opent, döntőbe jutott a Roland Garroson, és elődöntőt játszott Wimbledonban is. Emellett rendszeresen megörvendezteti követőit lazább, olykor merészebb hangulatú bejegyzésekkel két verseny között.

Nem először fordul elő, hogy egy-egy feltűnő poszt után komoly sikerek következnek számára. Tavaly a US Open-győzelmét megelőzően is nagy visszhangot váltott ki néhány nyárias fotója – sok szurkoló ezt afféle „jó ómenként” emlegeti.

A következő nagy kihívás számára a kaliforniai Indian Wells-i torna lesz, amelyet pályafutása során még nem sikerült megnyernie. A 2023-as és a 2025-ös döntőben is alulmaradt, így idén külön motivációval térhet vissza az egyik legrangosabb WTA-viadalra. A rajongók pedig abban bíznak, hogy a naplementés fotók ezúttal is egy újabb diadal előjelei.

Íme, Arina Szabalenka legszexibb fotói: