A riói karneválon idén sem volt hiány a látványos elemekből: tollak, flitterek, elképesztő díszletek és egészen hihetetlen koreográfiák tették felejthetetlenné a felvonulást, amelyen a brazil szövetségi kapitány, Carlo Anclotti mellett a Real Madrid sztárjának, Vinícius Júniornak a barátnője, Virginia Fonseca is részt vett.

Vinícus Júnior barátnője, Virginia Fonseca a riói karneválon

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Vinícius Júnior barátnője a karnevál végét sem várta meg

A világhírű karnevál nem csupán utcai mulatság, hanem komoly verseny is. Minden csapat saját témával, történettel és zenével készül, hogy elnyerje az áhított bajnoki címet, amiről egy hattagú zsűri dönt. A 26 éves influenszer a végül nyolcadik helyen záró Grande Rio szambaiskola tagjaként vonult fel a legendás Sambadrome Marques de Sapucaí kifutóján, méghozzá egy 12 kg-os dísszel a fején és egy káprázatos vörös ruhában, ami nem sokat hagyott a képzeletre.

A Real Madrid sztárjának csinos barátnőjét már kezdetben is sok kritika érte, amiért átvette a vezetőszerepet Paolla Oliveirától, aki hét éven át vezette a csapatot, majd szombaton már nem is lépett fel, végig a VIP-páholyban ült, mielőtt éjjel 2 körül távozott, miközben még javában zajlott a felvonulás. Fonseca később a közösségi oldalán indokolta meg a korai távozását, amivel kapcsolatban humorosan megjegyezte, hogy saját magát is felháborította.

Felháborító, hogy fiatal nőként már otthon vagyok. Hol van az a lelkesedés, ami 15 évesen jellemzett, amikor egy buli után még tovább mentem szórakozni, és délután egykor értem haza?

– írta Vinícius barátnője, aki meglepődött a saját fáradtságán.

A Real Madrid nehezen kezelhető sztárja, a brazil válogatott Vinícius Júnior már egy ideje egy párt alkot a dögös Virginia Fonsecával, akivel novemberben vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. A népszerű influenszer és tévés műsorvezető rendszeresen kápráztatja el közel 55 milliós rajongótáborát az Instagramon.