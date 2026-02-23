Live
Miközben napok óta a Real Madrid sztárjának rasszista hercehurcájáról szólnak a hírek, addig bombázó barátnője a riói karneválon tűnt fel. Vinícius Júnior párja, Virginia Fonseca azonban váratlanul korán búcsút intett a bulinak.

A riói karneválon idén sem volt hiány a látványos elemekből: tollak, flitterek, elképesztő díszletek és egészen hihetetlen koreográfiák tették felejthetetlenné a felvonulást, amelyen a brazil szövetségi kapitány, Carlo Anclotti mellett a Real Madrid sztárjának, Vinícius Júniornak a barátnője, Virginia Fonseca is részt vett.

Vinícus Júnior barátnője, Virginia Fonseca a riói karneválon
Vinícus Júnior barátnője, Virginia Fonseca a riói karneválon
Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Vinícius Júnior barátnője a karnevál végét sem várta meg

A világhírű karnevál nem csupán utcai mulatság, hanem komoly verseny is. Minden csapat saját témával, történettel és zenével készül, hogy elnyerje az áhított bajnoki címet, amiről egy hattagú zsűri dönt. A 26 éves influenszer a végül nyolcadik helyen záró Grande Rio szambaiskola tagjaként vonult fel a legendás Sambadrome Marques de Sapucaí kifutóján, méghozzá egy 12 kg-os dísszel a fején és egy káprázatos vörös ruhában, ami nem sokat hagyott a képzeletre.

A Real Madrid sztárjának csinos barátnőjét már kezdetben is sok kritika érte, amiért átvette a vezetőszerepet Paolla Oliveirától, aki hét éven át vezette a csapatot, majd szombaton már nem is lépett fel, végig a VIP-páholyban ült, mielőtt éjjel 2 körül távozott, miközben még javában zajlott a felvonulás. Fonseca később a közösségi oldalán indokolta meg a korai távozását, amivel kapcsolatban humorosan megjegyezte, hogy saját magát is felháborította.

Felháborító, hogy fiatal nőként már otthon vagyok. Hol van az a lelkesedés, ami 15 évesen jellemzett, amikor egy buli után még tovább mentem szórakozni, és délután egykor értem haza?

 – írta Vinícius barátnője, aki meglepődött a saját fáradtságán.

A Real Madrid nehezen kezelhető sztárja, a brazil válogatott Vinícius Júnior már egy ideje egy párt alkot a dögös Virginia Fonsecával, akivel novemberben vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. A népszerű influenszer és tévés műsorvezető rendszeresen kápráztatja el közel 55 milliós rajongótáborát az Instagramon.

Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Virginia Fonseca mostanában rendszeresen felbukkan a Real Madrid meccsein
A népszerű brazil műsorvezetőnek három gyereke is van korábbi házasságából
Virginia Fonseca mostanában rendszeresen felbukkan a Real Madrid meccsein
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
