Barátság kőolajvezeték: kiderült, mikor indulhat újra a szállítás

Sokan felháborodtak az eseten. Promóciós felvételen, puskával a kezében tűnt fel Brendan Rodgers, a Liverpool korábbi menedzsere, aki jelenleg Szaúd-Arábiában dolgozik.

Az 53 éves Brendan Rodgers december közepén vette át az al-Qadsiah FC irányítását, miután távozott a Celtictől.

Brendan Rodgers, a Liverpool korábbi menedzsere puskával a kezében tűnt fel
Fotó: al-Qadsiah FC 

Miért pózolt puskával Brendan Rodgers?

Csapata remek formában van: 14 mérkőzés óta veretlen, és a negyedik helyen áll a Saudi Pro League tabelláján, mindössze három pontra a jelenleg éllovas al-Ahlitól.

Most azonban nem a bajnoki szereplésről beszélt a világ, hanem egy promóciós videóról, amely a királyság „Alapítás Napja” ünnepségéhez kapcsolódott. A felvételen Rodgers hagyományos szaúdi öltözetben látható – ez önmagában nem szokatlan, korábban például Steven Gerrard is szerepelt hasonló promócióban.

 Ami azonban sokaknál kiverte a biztosítékot, az az volt, hogy a tréner egy puskával pózolt a kamerák előtt.

Sokan először azt hitték, manipulált felvételről van szó, ám a videó valódi – és már több mint kétmilliós megtekintésnél jár.

Rodgers a felvételen így fogalmazott:

Ma az Alapítás Napja tiszteletéről van szó itt, Szaúd-Arábiában, és természetesen mindig tisztelettel viselem ezt az öltözetet. Jó érzés, kellemes viselet.” 

Hozzátette: „Őszinte gratulációmat szeretném kifejezni Szaúd-Arábia minden emberének. Az országnak gazdag öröksége van, és igazán izgalmas jövő áll előtte.”

A tréner emellett arról is beszélt, hogy Szaúd-Arábia „biztonságos”, valamint hogy az ottani „életminőség nagyon jó volt és ma is az”. Kijelentette: „Semmi mást nem tudnék mondani, csak igazán pozitív érzéseim vannak Szaúd-Arábiával kapcsolatban.”

A közösségi médiában azonban sokan élesen bírálták a szereplését, különösen annak fényében, hogy az országot rendszeresen érik kritikák az emberi jogi helyzet, a nyilvános tiltakozások korlátozása, valamint a nőket érintő szigorú szabályozások miatt.

Az online reakciók nem maradtak el: több kommentelő szerint „az erkölcsnek is ára van”, utalva arra, hogy Rodgers szaúdi szerepvállalása sokak szemében túlmutat a futballon.

@dailymailsport Brendan Rodgers has immersed himself in Saudi Arabian culture, donning traditional dress while posing with a rifle, as the country celebrated a national holiday. The former Liverpool manager was appointed as manager of Saudi Pro League side Al Qadsiah in December after leaving Celtic two months prior. Rodgers, 53, has got off to the perfect start in the dugout at Al Qadsiah, overseeing a 13-match unbeaten run since arriving in the Middle East. And now he seems to be settling into Saudi life off the pitch too, as he has taken part in a celebratory video for Founding Day, a holiday that commemorates the establishment of the first Saudi State. In the video, 'Sheikh Brendan' could be seen posing in Saudi dress to honour the holiday, while he also held a gun. In the video, he said: 'Today, is about respecting Founding Day here in Saudi Arabia and I of course will always respectfully wear it. #soccer #brendanrogers #saudi #football #sheikh ♬ original sound - Daily Mail Sport
