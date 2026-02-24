Az 53 éves Brendan Rodgers december közepén vette át az al-Qadsiah FC irányítását, miután távozott a Celtictől.
Miért pózolt puskával Brendan Rodgers?
Csapata remek formában van: 14 mérkőzés óta veretlen, és a negyedik helyen áll a Saudi Pro League tabelláján, mindössze három pontra a jelenleg éllovas al-Ahlitól.
Most azonban nem a bajnoki szereplésről beszélt a világ, hanem egy promóciós videóról, amely a királyság „Alapítás Napja” ünnepségéhez kapcsolódott. A felvételen Rodgers hagyományos szaúdi öltözetben látható – ez önmagában nem szokatlan, korábban például Steven Gerrard is szerepelt hasonló promócióban.
Ami azonban sokaknál kiverte a biztosítékot, az az volt, hogy a tréner egy puskával pózolt a kamerák előtt.
Sokan először azt hitték, manipulált felvételről van szó, ám a videó valódi – és már több mint kétmilliós megtekintésnél jár.
Rodgers a felvételen így fogalmazott:
Ma az Alapítás Napja tiszteletéről van szó itt, Szaúd-Arábiában, és természetesen mindig tisztelettel viselem ezt az öltözetet. Jó érzés, kellemes viselet.”
Hozzátette: „Őszinte gratulációmat szeretném kifejezni Szaúd-Arábia minden emberének. Az országnak gazdag öröksége van, és igazán izgalmas jövő áll előtte.”
A tréner emellett arról is beszélt, hogy Szaúd-Arábia „biztonságos”, valamint hogy az ottani „életminőség nagyon jó volt és ma is az”. Kijelentette: „Semmi mást nem tudnék mondani, csak igazán pozitív érzéseim vannak Szaúd-Arábiával kapcsolatban.”
A közösségi médiában azonban sokan élesen bírálták a szereplését, különösen annak fényében, hogy az országot rendszeresen érik kritikák az emberi jogi helyzet, a nyilvános tiltakozások korlátozása, valamint a nőket érintő szigorú szabályozások miatt.
Az online reakciók nem maradtak el: több kommentelő szerint „az erkölcsnek is ára van”, utalva arra, hogy Rodgers szaúdi szerepvállalása sokak szemében túlmutat a futballon.