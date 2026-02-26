Live
Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Olivia Holder merész ruhájával hívta fel magára a figyelmet, amikor legfrissebb Instagram-történetében egy feltűnő, fekete estélyiben pózolt. A modell és influenszer – akit a szurkolók leginkább a Chelsea támadójának, Cole Palmernak az oldalán ismerhettek meg – ezúttal egy olyan szettet választott, amely gyorsan beszédtémává vált a közösségi médiában.

Olivia Holder és Cole Palmer kapcsolatáról először tavaly decemberben kezdtek el pletykálni, miután a párost egy „titkos randin” látták.

Cole Palmer kebelcsoda barátnője, Olivia Holder
Fotó: instagram.com/oliviajewellholder/

Nehéz szavakat találni Cole Palmer szexi barátnőjére

Azóta azonban jóval nyíltabban vállalják egymást: a közelmúltban közös dubaji utazásukról is megosztottak fotókat, amelyek nagy sikert arattak a rajongók körében.

A most közzétett képen Olivia Holder egy elegáns, letisztult szabású fekete ruhát visel, amelyhez láthatóan nem vett fel melltartót. A merész fazon és a bevállalós megjelenés azonnal magára vonta követői figyelmét az Instagramon, 

ahol Holder több mint 18 ezer rajongóval büszkélkedhet.

Oldalciciket villantott Cole Palmer szexi barátnője, Olivia Holder
A pár románca december óta egyre több nyilvános pillanatban is megmutatkozott. Korábban például álruhában tűntek fel a londoni Winter Wonderland forgatagában, ahonnan Holder több óriási plüssmackóval távozott – feltehetően Palmer ügyességének köszönhetően.

Holder azóta több mérkőzésen is feltűnt a lelátón, rendszeresen szurkolva párjának a Chelsea hazai meccsein, a Stamford Bridge-en. A közelmúltban a Brentford és a Leeds elleni találkozókon is jelen volt, miközben a csapat igyekszik stabilizálni helyét az élmezőnyben.

Érdekesség, hogy Holder és Palmer nem voltak a helyszínen, amikor a Chelsea 4–0-ra kiütötte a Hull City együttesét az FA-kupában. A pár ekkor Dubaj felé vette az irányt, ahol első osztályon utaztak, és egy exkluzív étteremben is vacsoráztak.

A dubaji kiruccanásról megosztott közös fotók szintén hatalmas visszhangot váltottak ki. Az egyik képen Holder a támadó ölében pihent egy autó hátsó ülésén, míg egy másikon tükörszelfit készítettek együtt. A bejegyzés közel 15 ezer kedvelést gyűjtött, a kommentmezőt pedig elárasztották a lelkes Chelsea-drukkerek.

A barátod a legnagyobb király”

 – írta az egyik hozzászóló, míg mások tréfásan arra kérték Holdert, vigyázzon az „iceman”-ként emlegetett játékosra. Úgy tűnik, a szurkolók nemcsak Palmer pályán nyújtott teljesítményét, hanem magánéletének alakulását is figyelemmel követik.

Íme, Olivia Holder legszexibb fotói:

Galéria: Cole Palmer kebelcsoda barátnője vonzza a tekintetet
1/14
Cole Palmer kebelcsoda barátnője, Olivia Holder

 

@love_london2910 Olivia Holder was present at Stamford Bridge to support Cole Palmer in Chelsea's 1-2 defeat to Aston Villa in the 18th round of the 2025-26 Premier League. Just over a week prior, the two had been spotted together enjoying themselves at Winter Wonderland in London.#football #footballnews #footballplayer #100k #chelsea ♬ оригінальний аудіозапис – Music EDM - DJ VtCh | Music EDM


 

