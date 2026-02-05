A 40 éves Deontay Wilder Derek Chisorával együtt érkezett a talkSPORT stúdiójába, ahol az április 4-én, a londoni O2 Arénában megrendezésre kerülő mérkőzésüket népszerűsítették.

Deontay Wilder megint nem bírt magával

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért lett dühös Deontay Wilder?

A beszélgetés azonban gyorsan rossz irányt vett, amikor Simon Jordan Tyson Furyval kapcsolatos kérdéseket tett fel Wildernek.

Wilder egyértelműen jelezte, hogy nem hajlandó beszélni régi riválisáról. „Nem, nem fogok róla beszélni. Egyáltalán nem” – vágta rá ingerülten.

Jordan ennek ellenére folytatta a témát, különösen Wilder korábbi vereségeivel és az azokkal kapcsolatos magyarázataival kapcsolatban. Ez váltotta ki az ökölvívó haragját, aki felemelt hangon kijelentette:

Mondhatod ezt, de én tudom az igazságot, megvannak a tények.”

A helyzet egyre feszültebbé vált,

Wilder pedig annyira elvesztette a türelmét, hogy a biztonsági személyzet is megjelent. A feldühödött bokszoló fizikailag is fölé tornyosult Jordannek, majd kiabálva elhagyta a stúdiót.

“I don’t give a F*CK about that!”



Deontay Wilder EXPLODES and STORMS off talkBOXING with Simon Jordan and Derek Chisora🤯🤬



You don’t want to miss tonight’s special! 👀 #boxing @BronzeBomber @DerekWarChisora @Sjopinion10 pic.twitter.com/48DQFftyJx — talkSPORT Boxing (@boxing_ts) February 4, 2026

A látogatás egyébként nem volt teljesen botránymentes ezt megelőzően sem: Derek Chisora egy kartonfigurát vitt magával Tyson Furyról,

és tréfásan arra biztatta Wildert, hogy készítsen vele egy szelfit. A jelenet nevetést váltott ki a jelenlévőkből,

Wilder azonban a provokatív megjegyzéseivel és gesztusaival ismét a figyelem középpontjába került.

😂Deontay Wilder still heated about Fury claiming he cheated and starts snapping on Simon Jordan and the whole time Chisora started hyping him up when Wilder starting talking about race relations. Wilder storms off set and then Chisora goes "Yea man, fuck you. I'm out too" 😂 pic.twitter.com/4ihlZ5I1V9 — TstreeT Controversy (@TstreeT_Contro) February 4, 2026

Wilder és Fury évek óta húzódó rivalizálása nemrég újra fellángolt, miután az amerikai ökölvívó azt állította: kettejük első mérkőzésén „fehér felsőbbrendűség” is szerepet játszott az eredmény alakulásában. Egy podcastben azt mondta, bizonyítékai vannak arra, hogy Fury csalással került előnybe, és szerinte bőrszíne miatt az ő szavait kevésbé veszik komolyan. Állítása szerint s 2018 decemberében döntetlennel zárult meccsen a bíró indokolatlanul sok időt adott Furynak a számolásnál.

Tyson Fury sem hagyta szó nélkül a vádakat: közösségi oldalain éles hangvételű üzenetekben reagált, és durva jelzőkkel illette Wildert.

A brit bokszoló ugyanakkor a ringben kétszer is egyértelmű választ adott: a 2020 februári visszavágón, majd a 2021 októberi trilógia harmadik mérkőzésén is kiütéssel győzte le Wildert.