Az egyik legszexisebb olasz sportriporternő ismét megdöbbentette a rajongóit. A kebelcsoda Eleonora Incardona olyan felvételt osztott meg a közösségi oldalán, amelyre nehéz szavakat találni.

Eleonora Incardona 1,4 millós követőtáborral rendelkezik az Instagramon. Az olasz sportriporternő népszerűsége töretlen, hiszen a DAZN sportcsatornán rendszeresen feltűnik a képernyő előtt, a közösségi oldalán pedig hasonló gyakorisággal oszt meg magáról pikáns tartalmakat.

Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda műsorvezetője
A dögös Eleonora Incardona rendszeresen lenyűgözi a férfiakat
Fotó: eleonoraincardona@instagram

Eleonora Incardona új videóval sokkolt

A 35 éves bombázó különleges fotózáson vett részt, és egy merész videó is készült róla – a felvételt pillanatok alatt ellepték a lájkok és a kommentek. 

Incardona széles dekoltázsú fekete ruhát viselt, melltartót nem vett fel, 

nyakában pedig egy hatalmas, aranyból készült nyaklánc lógott.

A korábbi modellből lett szexi műsorvezetőt sokan hasonlítják az olasz televízió másik ikonikus alakjához, a szintén szemrevaló Diletta Leottához. Ez nem is meglepő, mivel amellett, hogy a képernyőn tündököl, a párja is focista: Samuele Ricci, a Milan olasz válogatott labdarúgója.

Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Galéria: A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda

