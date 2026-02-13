Eleonora Incardona 1,4 millós követőtáborral rendelkezik az Instagramon. Az olasz sportriporternő népszerűsége töretlen, hiszen a DAZN sportcsatornán rendszeresen feltűnik a képernyő előtt, a közösségi oldalán pedig hasonló gyakorisággal oszt meg magáról pikáns tartalmakat.

A dögös Eleonora Incardona rendszeresen lenyűgözi a férfiakat

Fotó: eleonoraincardona@instagram

Eleonora Incardona új videóval sokkolt

A 35 éves bombázó különleges fotózáson vett részt, és egy merész videó is készült róla – a felvételt pillanatok alatt ellepték a lájkok és a kommentek.

Incardona széles dekoltázsú fekete ruhát viselt, melltartót nem vett fel,

nyakában pedig egy hatalmas, aranyból készült nyaklánc lógott.

A korábbi modellből lett szexi műsorvezetőt sokan hasonlítják az olasz televízió másik ikonikus alakjához, a szintén szemrevaló Diletta Leottához. Ez nem is meglepő, mivel amellett, hogy a képernyőn tündököl, a párja is focista: Samuele Ricci, a Milan olasz válogatott labdarúgója.