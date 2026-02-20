A szemrevaló Emma Louise Jones nem véletlenül lett a Leeds United-szurkolók kedvence. A dögös riporternő él-hal a Premier League-csapatért, a közösségi oldalán pedig rendszeresen oszt meg magáról szexi képeket.

A kebelcsoda műsorvezetőnő, Emma Louise Jones

Fotó: Emma Louise Jones/Instagram

Emma Louise Jones visszatér

A Leeds United a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a klub podcastműsora visszatér. „A podcast egy friss, új formátummal tér vissza, és minden eddiginél közelebb hozza a szurkolókat a klubhoz, exkluzív beszélgetéseket kínálva az első csapat sztárjaival és a Leeds United korábbi klasszisaival. A 10 részes sorozat február 24-én, kedden indul, hetente új részekkel.

Az Elland Roadon forgatott epizódokban Emma Jones műsorvezető a jelenlegi játékosok, és a klublegendák társaságában tűnik majd fel a képernyőn”

– számolt be róla a PL-csapat. A nagyszerű hírről a 35 éves riporternő is beszámolt a rajongóinak az Instagram-oldalán.

Emma Louise Jones korábban azzal került a címlapokra, hogy azt állította, az autóban a hatalmas keblei mindig megnyomták a dudát a szűk hely miatt. Tavaly a követőivel gyűlt meg a baja, sokan zaklatták durva üzenetekkel az online térben, de ezt a helyzetet is próbálta frappánsan és kreatívan kezelni.

