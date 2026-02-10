A 30 éves albán bombázó, Eva Murati már 18 évesen befutott, már ilyen fiatalon szerepelt reklámfilmekben, majd modelkedett és rendszeresen tűnt fel különböző magazinok címlapján. A tehetséges és sokoldalú bombázó színésznőként, fehérnemű-modellként és műsorvezetőként is meghódította a TV-képernyőket, Albániában pedig a Bajnokok Ligája-közvetítések háziasszonyaként varázsolja el a férfiakat hétről hétre.

Albániában nincs BL-közvetítés Eva Murati nélkül

Fotó: instagram.com/evamurati/

Eva Murati a téli olimpia helyszínéről jelentkezett be

A csinos műsorvezetőnő nem szégyellős, gyakran posztol bikinis képeket az Instagram-oldalán, ám legutóbb kék télikabátban üdvözölte a követőit.

Miután barátaival a hóban töltött idő után felrakta a képeket az internetre, Murati a következő kommentet fűzte hozzá: „Ice, ice babyyy”.

Ezzel Vanilla Ice örökzöld slágerére és a téli időre is utalt, mindenesetre a szivecskék és a szerelmes kommentek azonnal megjelentek a posztja alatt.

A rajongók örömére Murati a 2025/2026-os BL-szezonban is a legrangosabb európai kupasorozat háziasszonyaként tevékenykedik, így továbbra is örömet okoz a csúcsfutball szerelmeseinek és saját hódolóinak. 1,4 milliós követőtáborának a közösségi médiában is rendszeresen kedveskedik, gyakran tölt fel magáról képeket, és a bikinis fotókkal sem spórol, hogy rajongói alaposan megcsodálhassák formás idomait.