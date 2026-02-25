Gulácsi Péter felesége, Vígh Diána a közös gyerekekkel együtt Ausztriába utazott síelni.

Gulácsi Péter csodaszép felesége, Vígh Diána

Fotó: Vígh Diána/Instagram

Gulácsi Péter nélkül is síel a család

A gyönyörű családanya, Vígh Diána több fotót is megosztott a pihenésről a közösségi oldalán - szúrta ki a Ripost.

A felvételeken látszik, hogy a gyerekek magabiztosan mozognak a lejtőkön, hiszen család már korábban is többször járt síelni együtt.

A sportoló felesége a felépülés alatt is mindenben támogatja Gulácsit, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára, ugyanakkor a pihenés és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kap a mindennapjaikban.

Hiszen Vígh Diána nemcsak családanyaként, hanem sikeres üzletasszonyként is aktív: nemrég fitnesztermet nyitott Lipcsében. A stúdióban a vendégek reformer pilates órákon vehetnek részt, továbbá infrakabinok, masszázs és különféle szépségápolási kezelések, például manikűr is elérhetők. A vállalkozás révén a kapus felesége így a sport és az egészséges életmód iránti elkötelezettségét a saját üzleti tevékenységében is kamatoztatja.