Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Link másolása
Vágólapra másolva!
A család a legfontosabb. Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar válogatott kapusa jelenleg a sérüléséből lábadozik, miután a csapat Wolfsburg elleni mérkőzésén súlyos térdsérülést szenvedett. A hosszabb felépülési idő miatt a sportoló Németországban maradt, ám a családja a megszokott családi programokat így sem hagyta ki.

Gulácsi Péter felesége, Vígh Diána a közös gyerekekkel együtt Ausztriába utazott síelni.

Gulácsi Péter csodaszép felesége, Vígh Diána
Gulácsi Péter csodaszép felesége, Vígh Diána
Fotó: Vígh Diána/Instagram

Gulácsi Péter nélkül is síel a család

A gyönyörű családanya, Vígh Diána több fotót is megosztott a pihenésről a közösségi oldalán - szúrta ki a Ripost

A felvételeken látszik, hogy a gyerekek magabiztosan mozognak a lejtőkön, hiszen család már korábban is többször járt síelni együtt.

A sportoló felesége a felépülés alatt is mindenben támogatja Gulácsit, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára, ugyanakkor a pihenés és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kap a mindennapjaikban.

Hiszen Vígh Diána nemcsak családanyaként, hanem sikeres üzletasszonyként is aktív: nemrég fitnesztermet nyitott Lipcsében. A stúdióban a vendégek reformer pilates órákon vehetnek részt, továbbá infrakabinok, masszázs és különféle szépségápolási kezelések, például manikűr is elérhetők. A vállalkozás révén a kapus felesége így a sport és az egészséges életmód iránti elkötelezettségét a saját üzleti tevékenységében is kamatoztatja.

Willi Orbánék elképesztő pofont kaptak a 95. percben – videó
Gulácsiék a bíróságra mehetnek, a korábbi edző milliókat követel
Gulácsi Péter sérülése súlyosabb a vártnál, ekkor térhet vissza

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!