Az olimpia bajnok Gulyás Michelle egy sérülés utáni rehabilitációt követően egy picit pihent, majd ismét belevetette magát a felkészülésbe.

Gulyás Michelle az egyik legszebb sportolónő a világon

Fotó: Gulyás Michelle/Instagram

Gulyás Michelle meglepte a rajongóit

A klasszis öttusázó tavaly a Borsnak beszélt a tenerifei edzőtáborról.

„Most jönnek az edzőtáborok, amik mindig feldobják az embert.

Februárban Tenerife következik! A napfény, az óceán és a kinti edzőtábor minden sportoló álma a téli szürkeségből. Mindig jól jön egy kis környezetváltás, főleg a monoton munkás időszakban. Ilyenkor tényleg csak az edzésre lehet koncentrálni – nincs rohanás, nincs határidő, csak a sport."

Most pedig az Instagram-oldalán ajándékozta meg a követőit az edzőtáborban készült pillanatokkal, ahol minden a kemény edzésről, evésről és alvásról szólt.

Gulyás Michelle hozzátette, hogy

több mint 200 kilométert futott, de sok úszás, lövészet, és vívás is szerepelt a programjában.

A rajongók nagyon örültek a különleges képeknek, videóknak, pár óra alatt több mint négyezer kedvelés érkezett.