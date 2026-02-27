Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olimpiai ötödik helyezett, az Imane Helif elleni meccse miatt is elhíresült magyar bokszoló az Egyesült Államokban készül. Hámori Luca a kemény edzések mellett olykor ki is tud kapcsolódini, ezekről a pillanatokról nemrég a közösségi oldalán osztott meg pár elképesztő fotót a rajongóival.

A világklasszis magyar bokszolónő, Hámori Luca ezúttal is különleges bejegyzésekkel lepte meg a rajongóit.

Hámori Luca szívesen mutatja meg a nőies oldalát is
Hámori Luca szívesen mutatja meg a nőies oldalát is
Fotó: Hámori Luca/Instagram

Hámori Luca igencsak aktív a közösségi oldalán

A magyar olimpikon több hete már az Egyesült Államokban készül, jelenleg Houstonban edz, ahol nemrég az állakertben is járt.

CsodaNap 

– írta a houstoni állatkertben készült fotók mellé Hámori Luca.

Tegnap pedig Városi fények és késői utak címmel posztolt újra, egy 

robogón pózolva őrjítette meg a rajongóit.

A több mint 34 ezer Instagram-követővel rendelkező Hámori fel is robbantotta az internet a bejegyzéssekkel, amiket összességében már több mint kétezren lájkoltak.

Mégis csalás történt a híres Jake Paul-Mike Tyson bokszmeccsen?
Komoly az aggodalom: akár véget is érhet Jake Paul karrierje
Helif döbbenetes vallomást tett, beismerte, hogy hormonkezeléseket kapott

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!