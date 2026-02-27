Az olimpiai ötödik helyezett, az Imane Helif elleni meccse miatt is elhíresült magyar bokszoló az Egyesült Államokban készül. Hámori Luca a kemény edzések mellett olykor ki is tud kapcsolódini, ezekről a pillanatokról nemrég a közösségi oldalán osztott meg pár elképesztő fotót a rajongóival.
A világklasszis magyar bokszolónő, Hámori Luca ezúttal is különleges bejegyzésekkel lepte meg a rajongóit.
Hámori Luca igencsak aktív a közösségi oldalán
A magyar olimpikon több hete már az Egyesült Államokban készül, jelenleg Houstonban edz, ahol nemrég az állakertben is járt.
CsodaNap
– írta a houstoni állatkertben készült fotók mellé Hámori Luca.
Tegnap pedig Városi fények és késői utak címmel posztolt újra, egy
robogón pózolva őrjítette meg a rajongóit.
A több mint 34 ezer Instagram-követővel rendelkező Hámori fel is robbantotta az internet a bejegyzéssekkel, amiket összességében már több mint kétezren lájkoltak.
