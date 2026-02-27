A világklasszis magyar bokszolónő, Hámori Luca ezúttal is különleges bejegyzésekkel lepte meg a rajongóit.

Hámori Luca szívesen mutatja meg a nőies oldalát is

Fotó: Hámori Luca/Instagram

Hámori Luca igencsak aktív a közösségi oldalán

A magyar olimpikon több hete már az Egyesült Államokban készül, jelenleg Houstonban edz, ahol nemrég az állakertben is járt.

CsodaNap

– írta a houstoni állatkertben készült fotók mellé Hámori Luca.

Tegnap pedig Városi fények és késői utak címmel posztolt újra, egy

robogón pózolva őrjítette meg a rajongóit.

A több mint 34 ezer Instagram-követővel rendelkező Hámori fel is robbantotta az internet a bejegyzéssekkel, amiket összességében már több mint kétezren lájkoltak.