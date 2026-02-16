A britek versenyzője, Huw Nightingale a vegyes snowboardkrosszban diadalmaskodott csapattársával, Charlotte Bankes-szel, megszerezve ezzel a brit küldöttség első aranyérmét ebben a versenyszámban a téli olimpián.

Huw Nightingale (jobbra) szülei nem fogták vissza magukat

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Mit gondoltak Huw Nightingale szülei?

A történelmi siker súlya azonban láthatóan nemcsak a sportolót, hanem a családot is mélyen megérintette.

A TNT Sports kamerái előtt Nightingale édesapja, Clive szinte szétfeszülve a büszkeségtől kezdte mondandóját:

„Az én fiam…”, majd felesége pillantását elkapva gyorsan javított: „A mi fiunk, a mi fiunk” – tette hozzá mosolyogva. Felesége, Christine sem hagyta ki a ziccert, ironikusan megjegyezve: „Azért nekem is volt némi közöm hozzá.”

Az igazi show azonban csak ezután következett. Az apa ujjongva kiáltotta: „Az olimpiai bajnok szülei, jeee!”, mire Christine egy olyan mondattal vágott vissza, amely valószínűleg örökre bevésődik a családi legendáriumba:

Pelenkáztam is!”

Clive pedig azonnal rákontrázott: „Én is!” A spontán és humoros megjegyzések garantálták, hogy Nightingale később talán enyhén pironkodva, de mosolyogva nézze vissza a felvételeket.

This one will warm your hearts 🥰



Huw Nightingale’s parents watching their boy and Charlotte Bankes picking up their Olympic gold medals 🥇❤️🇬🇧 pic.twitter.com/scnF697pnT — TNT Sports (@tntsports) February 15, 2026

A megható és vidám pillanatok mögött komoly érzelmi hullámvasút állt. Nightingale és Bankes néhány nappal korábban még csalódottan értékelték az egyéni versenyeket, ahol egyikük sem tudott maradandót alkotni. Bankes különösen nehéz utat járt be: a pekingi játékokon bukás miatt búcsúzott, majd 2025-ben kulcscsonttörést szenvedett, amely miatt kétszer is megműtötték az olimpia előtt. Az idei egyéni versenyben is korán kiesett, így az éremesélyek igencsak halványnak tűntek.

A vasárnapi vegyes döntőben azonban minden megváltozott. A páros higgadtan és elszántan versenyzett, Bankes pedig egy látványos hajrával biztosította be az aranyérmet. A diadal a brit csapat második aranya volt a játékokon, Matt Weston férfi skeletonban aratott győzelme után.

Clive Nightingale-t teljesen elragadták az érzelmek, de humorérzéke a meghatottság közepette sem hagyta cserben. A BBC-nek nevetve vallotta be: „Bármin el tudom sírni magam. A Long Lost Families-en, Steve McQueenen a Nagy szökésen… de ez leírhatatlan érzés.”

Christine büszkén méltatta fiát: „Huw ma zseniális volt. Nem csak biztosra ment, hanem támadott is. Hihetetlenül büszkék vagyunk rá.”