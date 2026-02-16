A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik. Ezúttal a közösségi oldalán lepte meg a rajongóit, méghozzá nem is akármilyen videóval.

Jakabos Zsuzsanna modellként is világklasszis

Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna évről évre egyre szebb

Nyilván csak vicc, de a reggeli edzés után eltűnik a hűtő fele, a többi meg később”

– írta humorosan Jakabos Zsuzsanna a dögös videó mellé.

A videót imádják a követői, már közel háromezren kedvelték, mközben folyamatosan

érkeznek a dicsérő kommnetek is: „Wow. Gyönyörű vagy és nagyon vonzó, és az alakod, na az brutál jó", „Zsu az évek ahogy múlnak, te úgy szépülsz",

vagy éppen „Csodálatosan szép vagy, Zsuzsanna".