Folyamatosan elvarázsolja a rajongóit hazánk egyik, ha nem a legszexibb úszónője. Az Európa-bajnok magyar klasszis, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan, legalábbis az internet világában egészen biztosan. A 36 éves sportolónő ismét egy különleges videóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán, amely nem sokat bíz a képzeletre.

A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik. Ezúttal a közösségi oldalán lepte meg a rajongóit, méghozzá nem is akármilyen videóval.

Jakabos Zsuzsanna modellként is világklasszis
Jakabos Zsuzsanna évről évre egyre szebb

Nyilván csak vicc, de a reggeli edzés után eltűnik a hűtő fele, a többi meg később”

 – írta humorosan Jakabos Zsuzsanna a dögös videó mellé.

A videót imádják a követői, már közel háromezren kedvelték, mközben folyamatosan 

érkeznek a dicsérő kommnetek is: „Wow. Gyönyörű vagy és nagyon vonzó, és az alakod, na az brutál jó", „Zsu az évek ahogy múlnak, te úgy szépülsz",

 vagy éppen „Csodálatosan szép vagy, Zsuzsanna".

