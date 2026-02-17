Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

35 év után kimondták az igazságot Csernobilról – erre senki sem számított

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb elképesztő sztori az ötkarikás játékokról. A holland gyorskorcsolyázó, Jutta Leerdam neve nemcsak sporteredményei, hanem egy váratlanul vírusként terjedő pillanata miatt is bejárta a világsajtót. A sportoló egy arany- és egy ezüstéremmel zárta a téli olimpiai szereplését, ám könnyen lehet, hogy a legnagyobb nyereségét nem is a jégen, hanem a marketing terén könyvelheti el.

A figyelem középpontjába került jelenet még a múlt hétfői versenynap után történt: Jutta Leerdam megnyerte az 1000 méteres gyorskorcsolya-számot, ráadásul új olimpiai rekordot is felállított.

Jutta Leerdam szolidan nekivetkőzött az olimpia a aranyérem megszerzése után
Jutta Leerdam szolidan nekivetkőzött az olimpia a aranyérem megszerzése után 
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Jutta Leerdam direkt reklámozott?

A célba érkezést követően, szemmel láthatóan meghatódva

lehúzta versenyruhájának cipzárját, felfedve a fehér sportmelltartót, amelyen jól látható volt a Nike logója. A videó, illetve az arról készült kép pillanatok alatt elterjedt az interneten, és világszerte megjelent lapokban, portálokon, valamint a közösségi médiában is.

Marketing- és reklámszakértők szerint az akaratlanul is ikonikus pillanat komoly bevételt jelenthet az atlétának. 

Fredereique de Laat, a női sportolók reklámértékére specializálódott Branthlete alapítója a holland AD napilapnak úgy nyilatkozott: a jelenet akár egymillió dollárnál is többet érhet Leerdam szponzori szerződésében. A sportoló közösségi médiás jelenléte sem elhanyagolható tényező: 6,2 millió Instagram-követővel rendelkezik.

Meindert Schut, a holland üzleti magazin, a Quote főszerkesztője becslése szerint Leerdam nagyjából 62 ezer eurót is elkérhet egyetlen szponzorált Instagram-posztért. A sportoló érzelmes reakciója más márkák fantáziáját is megmozgatta: a holland kiskereskedelmi lánc, a Hema például egy vízálló szemhéjtust reklámozott Leerdam örömkönnyeire utalva.

Leerdam olimpiai sikere különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy decemberben nem tudta kiharcolni az indulási jogot a kedvenc számában. A Holland Olimpiai Bizottság azonban bizalmat szavazott neki, amelyet a sportoló aranyéremmel hálált meg, majd egy ezüsttel is tovább gyarapította kollekcióját.

A 27 éves versenyző magánélete szintén gyakran témát szolgáltat a médiának: Leerdam a világhírű bokszoló és influenszer, Jake Paul menyasszonya. Olimpiai szereplése azonban nem volt teljesen botránymentes. Hazájában kritikák érték, miután magánrepülővel érkezett a játékokra

és az utazást részletesen dokumentálta a közösségi oldalain. A fényűző érkezés – személyre szabott zászlókkal és ünnepi hangulattal – megosztotta a holland közvéleményt.

Mindez azonban aligha árnyékolja be sporttörténelmi teljesítményét – és úgy tűnik, a reklámpiac szemében Leerdam értéke csak tovább nőtt az emlékezetes olimpiai pillanat után.

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Galéria: Elképesztően szexi a holland sztársportolónő, Jutta Leerdam
1/26
A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!