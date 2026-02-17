A figyelem középpontjába került jelenet még a múlt hétfői versenynap után történt: Jutta Leerdam megnyerte az 1000 méteres gyorskorcsolya-számot, ráadásul új olimpiai rekordot is felállított.

Jutta Leerdam szolidan nekivetkőzött az olimpia a aranyérem megszerzése után

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Jutta Leerdam direkt reklámozott?

A célba érkezést követően, szemmel láthatóan meghatódva,

lehúzta versenyruhájának cipzárját, felfedve a fehér sportmelltartót, amelyen jól látható volt a Nike logója. A videó, illetve az arról készült kép pillanatok alatt elterjedt az interneten, és világszerte megjelent lapokban, portálokon, valamint a közösségi médiában is.

Marketing- és reklámszakértők szerint az akaratlanul is ikonikus pillanat komoly bevételt jelenthet az atlétának.

Fredereique de Laat, a női sportolók reklámértékére specializálódott Branthlete alapítója a holland AD napilapnak úgy nyilatkozott: a jelenet akár egymillió dollárnál is többet érhet Leerdam szponzori szerződésében. A sportoló közösségi médiás jelenléte sem elhanyagolható tényező: 6,2 millió Instagram-követővel rendelkezik.

Meindert Schut, a holland üzleti magazin, a Quote főszerkesztője becslése szerint Leerdam nagyjából 62 ezer eurót is elkérhet egyetlen szponzorált Instagram-posztért. A sportoló érzelmes reakciója más márkák fantáziáját is megmozgatta: a holland kiskereskedelmi lánc, a Hema például egy vízálló szemhéjtust reklámozott Leerdam örömkönnyeire utalva.

Leerdam olimpiai sikere különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy decemberben nem tudta kiharcolni az indulási jogot a kedvenc számában. A Holland Olimpiai Bizottság azonban bizalmat szavazott neki, amelyet a sportoló aranyéremmel hálált meg, majd egy ezüsttel is tovább gyarapította kollekcióját.

A 27 éves versenyző magánélete szintén gyakran témát szolgáltat a médiának: Leerdam a világhírű bokszoló és influenszer, Jake Paul menyasszonya. Olimpiai szereplése azonban nem volt teljesen botránymentes. Hazájában kritikák érték, miután magánrepülővel érkezett a játékokra,

és az utazást részletesen dokumentálta a közösségi oldalain. A fényűző érkezés – személyre szabott zászlókkal és ünnepi hangulattal – megosztotta a holland közvéleményt.