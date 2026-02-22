Live
Folyamatosan róla szól a világsajtó. A holland gyorskorcsolyázó, Jutta Leerdam emlékezetes pillanatokkal búcsúzott a téli olimpiától: arany- és ezüstéremmel, valamint egy új olimpiai rekorddal a tarsolyában hagyta el Milano Cortinát. A sportoló a közösségi médiában engedett bepillantást a hazautazás pillanataiba.

Jutta Leerdam egy luxus magángépről posztolt fotókat, nyakában a két éremmel, amelyeket a játékokon szerzett.

Jutta LEERDAM of Netherlands reacts after the Women's 500 meters at the ISU Speed Skating World Cup at Calgary Olympic Oval in Calgary, Canada, on November 23, 2025. Dutch LEERDAM finished second in the event. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is
Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Jutta Leerdam lett a téli olimpia sztárja

A 27 éves klasszis a női 1000 méteres gyorskorcsolyázásban aranyérmet nyert, ráadásul olimpiai csúcsot futott. A sikersorozat itt nem ért véget: 500 méteren ezüstérmet szerzett, ahol honfitársa és csapattársa, Femke Kok előzte meg.

Az olimpia után készült képeken Leerdam sugárzó mosollyal pózol az érmekkel, miközben egy ínycsiklandónak tűnő étel várja az asztalon

. Egy másik felvételen hatalmas virágcsokor és egy ünnepi torta is látható, rajta a felirat: „Gratulálunk a győzelemhez”. A magángép belső tere sem maradt rejtve: narancssárga lufik és elegáns enteriőr jelezte, hogy valódi ünnepi hangulatban telt az utazás.

Az Instagramon közzétett bejegyzésében Leerdam meghatottan búcsúzott az olimpiától:

Viszlát olimpia. Nem hiszem el, hogy a nyakamban a megvalósult álmommal és egy olimpiai rekorddal távozom.”

A romantikus pillanatok sem maradtak el. Vőlegénye, Jake Paul – aki a helyszínen szurkolt végig a versenyeken – egy korábban megosztott videón a vállára kapva vitte fel menyasszonyát a magángépre. A felvételhez a tőle megszokott humorral ezt írta:

„Mostantól hívjatok Jutta Leerdam vőlegényének.”

Paul a lelátóról figyelte Leerdam versenyeit, és a kamerák többször is elcsípték, amint könnyekig meghatódva ünnepli párja sikereit. A holland sportoló számára a Milano Cortinában rendezett olimpia nemcsak érmeket, hanem felejthetetlen emlékeket is hozott – és egy stílusos, magángépes búcsút a világ legnagyobb téli sporteseményétől.

Íme, Jutta Leerdam legszexibb fotói:

