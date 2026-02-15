A manchesteri születésű Keely Hodgkinson tizenkét képből álló sorozatot osztott meg, amely betekintést engedett az elmúlt hetek mindennapjaiba.

A brit Keely Hodgkinson a középtávfutás egyik kiemelkedő alakja

A dögös fotókkal meséli el az életét Keely Hodgkinson

Az egyik legfeltűnőbb felvételen az olimpiai bajnok klasszis egy autó hátsó ülésén ülve látható, ahol látványosan megvillantja kidolgozott hasizmait.

A bejegyzés záróképe pedig talán még ennél is nagyobb figyelmet kapott: Hodgkinson egy áttetsző, sárga ruhában pózol, amely azonnal elindította a kommentcunamit.

A fotókon több ismert atlétatárs is feltűnik. Hodgkinson mellett látható Katarina Johnson-Thompson és Imani-Lara Lansiquot is, akik hasonlóan merész, esti programhoz illő öltözékben álltak a kamerák elé. Johnson-Thompson szívecskés emojikkal reagált a bejegyzésre, míg Lansiquot egy rövid, játékos kommenttel fejezte ki a tetszését.

A hozzászólók között feltűnt a holland sztár, Femke Bol is, aki öt szívecskés-szemű emojival üzent. A rajongók sem maradtak csendben: sokan jókívánságokat küldtek a szezonkezdet előtt, mások motiváló üzenetekkel biztatták a brit középtávfutót.

A képsorozat nemcsak divatos pillanatokat, hanem profi sportolói életképeket is tartalmazott. Hodgkinson magazincímlapokon pózol, napsütéses edzéseken vesz részt, illetve elegáns eseményeken is megmutatja kifinomult stílusát.

A brit atléta pályafutása az elmúlt években meredeken ívelt felfelé. A 2024-es párizsi olimpia 800 méteres számának aranyérmese tavaly a tokiói világbajnokságon bronzérmet szerzett, ami újabb lendületet adott karrierjének. A középtávfutó már a fedett pályás szezonra koncentrál. Hodgkinson formája és önbizalma a jelek szerint töretlen – akár a pályán, akár a közösségi médiában, továbbra is reflektorfényben marad.

