Az angolok olimpiai bajnok középtávfutója megint olyat villantott, hogy mindenkinek elállt a lélegzete. Keely Hodgkinson Párizsban járt, a francia fővárosból szexi fotókkal jelentkezett be.

Keely Hodgkinson a brit atlétika egyik legnagyobb sztárja, de a csodaszép szőke futónő nem csak a sportteljesítményével nyűgözi le a rajongóit.

PARIS, FRANCE - AUGUST 05: Keely Hodgkinson of Great Britain wins gold medal in the women's 800m final at the Stade de France during the 2024 Paris Summer Olympic Games in Paris, France on August 05, 2024. Mustafa Ciftci / Anadolu (Photo by Mustafa Ciftci / Anadolu via AFP)
Keely Hodgkinson aranyérmes lett a 2024-es párizsi olimpián
Fotó: MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU

Keely Hodgkinson megint brutálisat villantott

A 23 éves bombázó nemrég Párizsban járt, a francia fővárosban a Kim Kardashian által alapított Skims, és a szintén világhírű Nike ruháiban pózolt. Hodgkinson apró fekete felsőt és hosszú szoknyát viselt, kollekcióját pedig egy szintén fekete bőrkabáttal egészítette ki, és a fotókat a közösségi oldalán is megosztotta. A látványtól a rajongók álla leesett, nem győzték dicsérni a gyönyörű sportolónő hibátlan alakját.

  • „Gyönyörű Keely! Te és a bőr olyan jól illetek egymáshoz!!” – írta az egyik hódolója a fotók láttán.
  • „Te tényleg AZ a lány vagy” – jegyezte meg egy másik követő.
  • „Világbajnok hasizom” – szögezte le egy rajongó.
  • „Nem csak a pályán tündökölsz, hanem egyszerűen gyönyörű lány vagy, wow” – hangzott az újabb dicséret.

A dögös futónő egyébként nemcsak a szexi villantásaival, hanem kimagasló sportteljesítményével is kitűnik. A 2020-as tokiói olimpián ezüstérmet szerzett 800 méteren, majd a 2024-es párizsi játékokon megszerezte a hőn áhított aranyat is, így ebben a számban címvédőként készülhet a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.

