Keely Hodgkinson a brit atlétika egyik legnagyobb sztárja, de a csodaszép szőke futónő nem csak a sportteljesítményével nyűgözi le a rajongóit.

Keely Hodgkinson aranyérmes lett a 2024-es párizsi olimpián

Fotó: MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU

Keely Hodgkinson megint brutálisat villantott

A 23 éves bombázó nemrég Párizsban járt, a francia fővárosban a Kim Kardashian által alapított Skims, és a szintén világhírű Nike ruháiban pózolt. Hodgkinson apró fekete felsőt és hosszú szoknyát viselt, kollekcióját pedig egy szintén fekete bőrkabáttal egészítette ki, és a fotókat a közösségi oldalán is megosztotta. A látványtól a rajongók álla leesett, nem győzték dicsérni a gyönyörű sportolónő hibátlan alakját.

„Gyönyörű Keely! Te és a bőr olyan jól illetek egymáshoz!!” – írta az egyik hódolója a fotók láttán.

„Te tényleg AZ a lány vagy” – jegyezte meg egy másik követő.

„Világbajnok hasizom” – szögezte le egy rajongó.

„Nem csak a pályán tündökölsz, hanem egyszerűen gyönyörű lány vagy, wow” – hangzott az újabb dicséret.

A dögös futónő egyébként nemcsak a szexi villantásaival, hanem kimagasló sportteljesítményével is kitűnik. A 2020-as tokiói olimpián ezüstérmet szerzett 800 méteren, majd a 2024-es párizsi játékokon megszerezte a hőn áhított aranyat is, így ebben a számban címvédőként készülhet a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.