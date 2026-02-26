A Liverpool magyar válogatott sztárja, Kerkez Milos bepillantást engedett Mohamed Szalah otthonába, miközben a Liverpool legrndája is igazán érdekes fotókat osztott meg a magyar védővel eltöltött napról.

Kerkez Milos és Mohamed Szalah együtt kapcsolódtak ki

Fotó: Mohamed Szalah/Instagam

Kerkez Milos is jó barátja lett Mohamed Szalah-nak

A képek azután kerültek fel az Instagramra, hogy a Liverpool játékosai a sűrű menetrend közepette némi pihenőt kaptak. Arne Slotnak végre egy teljes hete volt két mérkőzés között, így a csapata felfrissülhetett a hétvégi, West Ham United elleni bajnoki előtt.

A játékosok pedig ki is használták az időt. Kerkez fotósorozatának egyik legérdekesebb darabja Szalah trófeaszekre volt.

Fotó: Kerkez Milos/Instagram

A vitrinek roskadoznak a serlegektől, látványosan emlékeztetve arra, milyen elképesztő pályafutást tudhat maga mögött az egyiptomi klasszis. A rajongók azonnal reagáltak:

„A Premier League történetének egyik legjobb szélsője!” – írta egy kommentelő, míg egy másik találóan csak ennyit jegyzett meg:

A tanítvány és a mester.”

Az időzítés különösen érdekes, hiszen Szalah formáját az idény során többször is viták övezték. Kerkez bejegyzése azonban józan emlékeztetőként is szolgál. Szalah öröksége nem egyetlen szezon eredménye: éveken át tartó góltermés, rekordok és trófeák alapozták meg. Az egyiptomi támadó a világ futballjának egyik legdíszesebb karrierjét építette fel, többek között Premier League- és Bajnokok Ligája-győzelemmel, valamint számos egyéni elismeréssel.

Az egyiptomi támadó is több fotót megosztott a közösen eltöltött napról: többek között arról, hogy Kerkez Milos hogyan tud grillezni.

A bejegyzéshez Szoboszlai Dominik is hozzászólt, aki csupán annyit kommentelt:

Vicces srácok."

A magyar védő nyáron érkezett a klubhoz a Bournemouth együttesétől, és nagyon gyorsan beilleszkedett a Liverpoolba.

Ami a bajnokságot illeti, rendkívül szoros a csata BL-helyekért: a Liverpool 45 ponttal áll, pontegyenlőségben a Chelsea és a Manchester United csapatával, a tabellán pedig mindössze a gólkülönbség dönt a helyezésekről.

A szezon sorsdöntő szakasza előtt egy dolog biztosnak tűnik: Slotnak szüksége lesz Szalah legjobb formájára. A trófeaszekrény tartalma pedig tökéletesen jelzi, hogy az egyiptomi klasszis pontosan tudja, hogyan kell a legmagasabb szinten teljesíteni.