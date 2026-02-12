Az Európa-bajnok magyar tornásznő nem mindennapi fotóval lepte meg a rajongóit. A gyönyörű olimpikonunk, Kovács Zsófia ezúttal nem a sportteljesítményével tűnt ki, hanem azzal, hogy dögös képen mutatta meg a nőiességét.
A 25 éves dögös magyar olimpikon, Kovács Zsófia két évvel ezelőtt nagyon peches volt, a 2024-es párizsi olimpiáról ugyanis térdsérülés miatt maradt le. A háromszoros Európa-bajnok tornász azóta már újra gőzerővel készül.
Mindenkit meglepett Kovács Zsófia
Azonban ezúttal nem a sportteljesítményével tűnt ki, de még csak nem is egy sérülés,
sokkal inkább egy hihetetlenül szexi fotó miatt. Nem is csoda, hogy a bejegyzésre több mint 1200 lájk érkezett már.
A kommentek sem maradtak el, nem győzték dicsérni a követők a tornásznőt:
Bomba", „Gyönyörű vagy", „Álomszép vagy", „Szexi vagy"
– záporoztak az ilyen, és ehhez hasonló hozzászólások.
