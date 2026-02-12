A 25 éves dögös magyar olimpikon, Kovács Zsófia két évvel ezelőtt nagyon peches volt, a 2024-es párizsi olimpiáról ugyanis térdsérülés miatt maradt le. A háromszoros Európa-bajnok tornász azóta már újra gőzerővel készül.

A vadító tornászlány, Kovács Zsófia

Fotó: Kovács Zsófia/Instagram

Mindenkit meglepett Kovács Zsófia

Azonban ezúttal nem a sportteljesítményével tűnt ki, de még csak nem is egy sérülés,

sokkal inkább egy hihetetlenül szexi fotó miatt. Nem is csoda, hogy a bejegyzésre több mint 1200 lájk érkezett már.

A kommentek sem maradtak el, nem győzték dicsérni a követők a tornásznőt:

Bomba", „Gyönyörű vagy", „Álomszép vagy", „Szexi vagy"

– záporoztak az ilyen, és ehhez hasonló hozzászólások.