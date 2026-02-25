A kapcsolatuk nem volt viharoktól mentes: Lando Norris és Margarida Corceiro 2023-ban jöttek össze, majd 2024-ben már egyszer különváltak, később azonban újra egymásra találtak. A legfrissebb beszámolók szerint azonban most végleg pont került a románc végére. Norris egy beszélgetés során maga is megerősítette, hogy jelenleg „szingli férfi”, amikor a Carlos Sainz-szal váltott szót.

Lando Norris exbarátnője, Magui Corceiro

Fotó: Instagram/magui_corceiro



Lando Norrisnak üzent Margarida Corceiro?

A szakítást követően Margarida Corceiro Instagram-oldalán több, feltűnően merész fotó jelent meg.

A képek egy reklámkampány részeként készültek az Intimissimi számára, és a fiatal sztár fehérneműben pózol rajtuk. A bejegyzések gyorsan nagy visszhangot váltottak ki, a kommentelők pedig elárasztották dicséretekkel.

Hogy lehet valaki ennyire gyönyörű és sikeres egyszerre?”

– írta egy rajongó. Mások egyszerűbben fogalmaztak: „Lenyűgöző, mint mindig”, illetve „A legszebb lány.” Akadt azonban olyan hozzászóló is, aki odaszúrt Norrisnak, azt sugallva, hogy Corceiro „sokkal jobbat érdemel”.

Corceiro karrierje eközben tovább ível felfelé. A 23 éves színésznő nemrég arról is beszámolt, hogy szerepet kapott az Everything We Never Were című romantikus filmben, ahol a spanyol Maxi Iglesias oldalán tűnik fel. Az előzetesben egy intim jelenet is látható, ami tovább fokozta a média érdeklődését.

A modell magánélete korábban is gyakran szolgáltatott témát a bulvársajtónak. Egy ideig a portugál válogatott futballistával, João Félix-szel alkotott egy párt, majd 2022-ben hűtlenségi pletykák is felröppentek, amikor a jelenleg a Tottenham Hotspur színeiben játszó Pedro Porro neve is szóba került.

Lando Norris számára mindeközben a pályán alakulnak izgalmasan az események. A McLaren versenyzője pályafutása legnagyobb sikerét aratta a 2025-ös szezon zárófutamán, ahol megszerezte első világbajnoki címét. A brit pilóta a jövő hétvégén az Ausztrál Nagydíjon kezdi meg címvédő hadjáratát.

Norris célja egyértelmű: megőrizni a trónt, miközben komoly kihívók várnak rá. A legnagyobb ellenfelek között emlegetik csapattársát, Oscar Piastrit, valamint a Red Bull Racing háromszoros világbajnokát, Max Verstappent is, de sokak szerint a Mercedes és a Ferrari is harcba szállhat a vb-címért A szezon tehát nemcsak a pályán, hanem a kulisszák mögött is tartogat még bőven fordulatokat.