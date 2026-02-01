Lindsey Vonn kihagyta a szombati szuperóriás-műlesikló futamot, viszont a "szokott módon készül" az ötkarikás játékokra.

Lindsey Vonn nélkül nem lenne ugyanaz az olimpia

Fotó: Lindsey Vonn Facebook-oldala

Ott lesz az olimpián Lindsey Vonn?

Mint ismert, a 41 éves olimpiai és kétszeres világbajnok sztár elveszítette egyensúlyát, és az esésekor még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna.

A szűk egy hét múlva kezdődő téli olimpia előtt a négyszeres összetett vk-győztes Vonn ugyan saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.

Vonn Instagram-oldalán azt írta, hogy megsérült a bal térde és további vizsgálatok várnak rá, csak ezek után tud majd további információkkal szolgálni az érte aggódoknak.

„Balesetet szenvedtem a svájci Downhill versenyen, és megsérült a bal térdem. Megbeszélem a helyzetet az orvosaimmal és a csapatommal, és további vizsgálatokon fogok részt venni.

Ez nagyon nehéz egy héttel az olimpia előtt ... de ha van valami, amit tudok, hogyan kell csinálni, az a visszatérés. Az olimpiai álmomnak még nincs vége. Köszönöm a szeretetet és a támogatást. Amint lesz információm, további információkat adok.”

Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra.

