A felvételek a Japánban található ichikawai városi állatkertben készültek, ahol a kis makákó, Punch láthatóan nehezen találja a helyét a közösségben: ez a videó pedig mélyen megérintette a Manchester United egykori sztárját, Javier Hernándezt is.

Bébimajom miatt sírt a Manchester United korábbi sztárja, Javier „Chicharito” Hernández

Fotó: KIERAN MCMANUS / BACKPAGE IMAGES Ltd

Az Instagram-oldalán zokogott a Manchester United korábbi sztárja

A videók tanúsága szerint

az idősebb majmok többször is ellökik maguktól a bébimajmot, mire az állat egy plüss orangutánba kapaszkodva vonul félre. A jelenetek különösen szívszorítóak: Punch a játékfigurát magához ölelve húzódik a sarokba, majd annak „karjaiban” alszik el, mintha valódi menedéket keresne.

A 37 éves Hernández az Instagramon osztotta meg reakcióját, miközben a videókat görgetve könnyeivel küzdött. Bejegyzésének központi gondolata az empátia és az érzelmi erő volt. „Miért sírsz? Hiszen csak egy majom…” – idézte a gyakori, bagatellizáló megjegyzést, majd saját értelmezését is megfogalmazta.

Punch azért mozgatott meg minket, mert erős és valódi. Próbálja megvédeni magát anélkül, hogy pontosan tudná, hogyan – és ezt mindannyian átéltük már valamikor”

– írta. Hozzátette: „Nincs benne rosszindulat, csak érzelem, ártatlanság és a létezés vágya.” A korábbi csatár szerint a történet fontos tanulságokat hordoz: az elutasítás felismerhető anélkül, hogy valaki áldozatszerepbe ragadna, és a fájdalom megélhető panaszkodás nélkül is.

Chicharito – aki jelenleg klub nélkül, miután januárban távozott a Chivas együttesétől – négy évet töltött az Old Trafford-on. A Manchester United színeiben 157 mérkőzésen 59 gólt szerzett. Pályafutása emlékezetes pillanatai közé tartozik a Stoke City elleni, 2010-es bajnoki, ahol mindkét gólt ő jegyezte, köztük a legendás „hátrafelé fejelt” gólt.

Az Instagramon több mint 6,3 millió követővel rendelkező támadó gondolatai széles körben visszhangra találtak. Számos hozzászóló dicsérte a játékos érzékeny megközelítését. „Pont így kell hozzáállni” – írta egyikük, utalva Hernández Punch történetéből levont következtetéseire.

A Punch-videók és Chicharito reakciója ismét rávilágított arra, milyen erősen képesek hatni az emberekre az állatok történetei.