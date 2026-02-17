A golfozóból lett influenszer, a dögös Paige Spiranac elképesztően népszerű a közösségi médiában, az Instagramon 4 milliós követőtáborral rendelkezik. A 32 éves szépségért rengetegen rajonganak, ugyanakkor nem csak pozitívumok érik, többször kapott már gyűlölködő kommenteket, de még halálos fenyegetésekkel is riogatták.

A golfozó influenszer, Paige Spiranac kapott már hideget-meleget a közösségi médiában

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Paige Spiranac elvágta magát a közösségi médiától

Az amerikai influenszer általában rendkívül aktív a közösségi felületein, az utóbbi időben azonban jóval kevesebbet posztolt, rajongói pedig aggódni kezdtek érte. Spiranac elárulta, hogy a szorongás átvette az uralmat az élete felett, de igyekszik küzdeni ellene és visszatérni a régi kerékvágásba.

Kicsit lehangolt vagyok, és ez nem egy-két napos dolog, már egy ideje tart.

Úgy érzem, hogy mindenről túl sokat gondolkodom, de próbálok túljutni ezen” – árulta el.

Spiranac, aki golfkarrierje mellett modellként is dolgozott, elmondta, hogy a közösségi médiában végzett tevékenysége néha „elszívta a lelkét”, és arra kényszerítette, hogy falakat emeljen maga köré.

Paige Spiranac a közösségi média „áldozata” lett

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Paige Spiranac megnyugtatta a rajongóit

Hosszú ideig sajnáltattam magam, és frusztrált, hogy az emberek nem olyannak látnak, mint amilyen valójában vagyok. Aztán rájöttem, hogy ők csak azt látják, amit én mutatok nekik.

Ülhetek ott és panaszkodhatok, vagy tehetek valamit ellene. Azaz többet mutathatok magamból és a személyiségemből. Azt hiszem, azért emeltem annyi falat, mert ez a munka néha kimerítő és elég lelketlen tud lenni” – tette hozzá a szőke bombázó, aki néhány hete megmutatta az új fizuráját, és a jövőben majd igyekszik újra többet posztolni.