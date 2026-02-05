Az Eisbären Berlin játékosa már a Svédország elleni, csütörtök délben esedékes nyitómeccs előtt ráirányította a figyelmet a téli olimpián a női jégkorongra, amely még mindig jóval kevesebb figyelmet kap, mint megérdemelné: Franziska Feldmeier a Playboy-interjúban hangsúlyozta, célja nem a provokáció volt, hanem az üzenet.

Levetkőzött a Playboynak a szexi német hokis, Franziska Feldmeier

Fotó: Franziska Feldmeier/Instagram

Playboy-fotókkal robbantott Franziska Feldmeier

Egy sportos, izmos test ugyanolyan nőies és szép lehet. Pontosan ezt szerettem volna megmutatni”

– fogalmazott.

A támadó szerint a láthatóság kulcskérdés a sportág jövője szempontjából. „Amikor fiatal játékosok odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy példakép vagyok számukra, az nagyon különleges érzés. Az én időmben ez szinte egyáltalán nem létezett” – mondta Feldmeier. A német női válogatott legutóbb 2014-ben, Szocsiban szerepelt olimpián.

A csapatkapitány, a 32 éves Daria Gleissner is támogatja csapattársa döntését. „Ez az ő döntése volt, és a képek valóban nagyon szépek. Természetesen beszélünk róla a csapaton belül. Mindenki úgy mutathatja meg magát, ahogy szeretné, és minden figyelemért hálásak vagyunk” – mondta az ECDC Memmingen védője.

Arra a kérdésre, hogy Feldmeier vitt-e Playboy-magazinokat az olimpiai faluba vagy ajándékozott-e belőlük a csapattársaknak, nevetve válaszolt: „Nem, ilyesmiről szó sincs.”

A téma túlmutat az öltöző falain. Olaf Tabor, a német csapat 54 éves küldöttségvezetője szerint az észlelhetőség és a médiamegjelenés kulcsfontosságú a sport számára.

A 2024-es párizsi nyári olimpia a német csapat megítélése szempontjából kiemelkedő volt. Most is kedvező műsorsávban vagyunk jelen, így a válogatott komoly szerepet játszhat a bemutatott teljesítményei alapján”

– hangsúlyozta. „Egyértelművé kell tennünk: sportnemzet vagyunk, és azok is akarunk maradni.”

Mindemellett Németország nemcsak sporteredményeivel, hanem sportolóinak megjelenésével is reflektorfénybe kerülhet – erre jó példa Feldmeier fotósorozata.

További fotók ide kattintva érhetőek el. Illetve a Bild is megosztott pár igazán pikáns képet.

Íme, a szexi Franziska Feldmeier: