A 34 éves román–kanadai, többek között az online pornóból is élő sportoló a közelgő milánói–cortinai téli olimpián gyorskorcsolya-kommentátorként dolgozik majd, miközben aktívan készül arra is, hogy 2028-ban, Los Angelesben már pályakerékpározásban képviselje Kanadát a nyári játékokon. Sportolói karrierje azonban a jégen indult.

A szuperszexi Only Fans-lány, Alex Ianculescu élete megváltozott az online pornónak köszönhetően

Fotó: Alex Ianculescu/Instagram

Megváltoztatta az online pornó Alexandra Ianculescu életét

A gyorskorcsolya iránti szenvedélyét édesanyjától örökölte, aki román bajnok volt ebben a sportágban. Ianculescu 11 évesen nyerte első aranyérmét. Bár síelt és teniszezett is, a család anyagi helyzete miatt végül a gyorskorcsolya maradt, mivel ez bizonyult a legolcsóbb opciónak.

A sportág azonban nem hozott komoly anyagi biztonságot számára. Ianculescu a 2018-as phjongcshangi téli olimpián Romániát képviselte 500 méteren, ám eközben három munkahelyen dolgozott: egy bevásárlóközpontban lévő szusibárban, egy sportruházati üzletben és hétvégenként egy étteremben. Gyakran kimaradtak edzések, vagy egymás után kellett bepótolnia azokat, hajnalban kelve, hogy mindent össze tudjon egyeztetni.

A fordulópont 2020-ban jött el, amikor a koronavírus-járvány idején Hollandiába költözött. Nyelvtudás híján nem talált munkát, a Kanadában eladott holmijából származó pénz pedig gyorsan fogyott.

Egy barátja ekkor javasolta az OnlyFans-platformot, ahol tartalomkészítők – köztük sportolók is – pénzzé tehetik a kulisszák mögötti életüket, vagy akár merészebb tartalmakat is.

Ianculescu az elsők között volt, aki sportolóként komoly sikert ért el az oldalon. A bevételek és az anyagi függetlenség nemcsak számára jelentettek új lehetőséget,

hanem példát mutattak másoknak is. Különösen nagy segítséget jelent számára most, amikor egy hátsérülésből próbál visszatérni, hogy életben tartsa olimpiai kerékpáros álmait.

La expatinadora que se cambió al ciclismo y triunfa en OnlyFans: "Me preguntan sobre ello todo el tiempo" Alexandra Ianculescu se abrió la cuenta en la plataforma de pago Only Fans en 2021 y desde entonces ha continuado subiendo contenido.🙄https://t.co/p1WZQpltRp pic.twitter.com/zV2He942Mh — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 7, 2024

Ez volt életem legjobb döntése”

– mondta. „Olyan felszerelésekbe és rehabilitációba tudok befektetni, amiről korábban álmodni sem mertem. Három munka mellett ez egyszerűen lehetetlen lett volna.”

Hangsúlyozta: az OnlyFans lehetővé tette számára, hogy teljes állású sportolóként éljen, megfelelően táplálkozzon, és ne kényszerüljön újra a korábbi nélkülözésre.

Ma már az oldal alkotóinak felső 0,06 százalékába tartozik, előfizetőinek pedig játékosan „sok gyorskorcsolyás formát” ígér.

A platform körüli stigma egyre inkább halványul, és Ianculescuhoz sorra fordulnak tanácsért más sportolók is – brit olimpikonok, úszók, kerékpárosok. Elmondása szerint gyakran tart WhatsApp-hívásokat olyan atlétáknak, akikkel korábban sosem találkozott, hogy segítsen nekik elindulni.