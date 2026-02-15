Ez ám a dögös! A magyar olimpikon, Sebestyén Dalma nem akármilyen fotókkal lepte meg a rajongóit. A 29 éves úszón ezúttal a medencén kívül sokkolta a rajongóit.
Sebestyén Dalma nagy népszerűségnek örvend az Instagramon – közel 20 ezren követik az Instagramon –, a bejegyzéseit elnézve ez nem is meglepő.
Hihetetlenül szex Sebestyén Dalma
A gyönyörű magyar sportolónő a napokban
újabb bejegyzéssel jelentkezett, nem is akármilyennel. Ezúttal nem a fürdőruha került a középpontba, hanem az elegancia és az erotika.
Nem is meglepő, hogy a rajongók megőrültek a fotóktól, a számos kedvelés mellett olyan hozzászólások érkeztek többek között, mint például „Olyan gyönyörű vagy Dalma", vagy éppen „Csodaszép vagy".
