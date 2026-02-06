Mint arról korábban beszámoltunk, Senánszky Petra elhagyta egy kis időre Magyarországot és fagyot, és két hétig a napsütéses Ománban készült.

Senánszky Petra fantasztikus napokon van túl, erről árulkodik a legújabb posztja is

Fotó: Senánszky Petra/Instagram

Senánszky Petra meglepte a rajongóit

Megkésett poszt Ománból. Pihenőnapi túra papucsban a csapattal edzőtáborunk alatt

– írta a bejegyzés mellé a dögös úszónő.

A poszttól megőrültek a rajongók, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek, mint a „Csodálatos szép tájkép fotók", de akadtak olyanok is, akik csak szivecskés emojikkal fejezték ki az érzéseiket.