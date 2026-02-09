A 21 éves ferencvárosi kézilabdázónő, Simon Petra hosszú ideje, egészen pontosan öt éve boldog párkapcsolatban él.

Simon Petra már régóta boldog párkapcsolatban él

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Simon Petra nagyon boldog

A párja nem más, mint Biben Barnabás, a 22 éves játékos jelenleg a Tatabánya futballistája, de korábban többek között Szegeden és az MTK-ban is megfordult. A sztárpár a napokban ünnepelte a kapcsolatuk ötödik évfordulóját.

5 év és még mindig minden nap megnevettetsz

– írta Simon Petra a fotók mellé.

A rajongók imádják a cuki posztot, a számos kedvelés mellett sok kedves gratuláló üzenet is érkezett már.