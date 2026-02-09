Nem lehet őket nem szeretni. A Ferencváros és a magyar válogatott klasszisa, Simon Petra nem mindennapi poszttal lepte meg a rajongóit. A kézilabdázó mellett a párja, a focista Biben Barnabás került a reflektorfénybe.
A 21 éves ferencvárosi kézilabdázónő, Simon Petra hosszú ideje, egészen pontosan öt éve boldog párkapcsolatban él.
Simon Petra nagyon boldog
A párja nem más, mint Biben Barnabás, a 22 éves játékos jelenleg a Tatabánya futballistája, de korábban többek között Szegeden és az MTK-ban is megfordult. A sztárpár a napokban ünnepelte a kapcsolatuk ötödik évfordulóját.
5 év és még mindig minden nap megnevettetsz
– írta Simon Petra a fotók mellé.
A rajongók imádják a cuki posztot, a számos kedvelés mellett sok kedves gratuláló üzenet is érkezett már.
