Rendkívüli

Szoboszlai

Nem lehet őket nem szeretni. A Ferencváros és a magyar válogatott klasszisa, Simon Petra nem mindennapi poszttal lepte meg a rajongóit. A kézilabdázó mellett a párja, a focista Biben Barnabás került a reflektorfénybe.

A 21 éves ferencvárosi kézilabdázónő, Simon Petra hosszú ideje, egészen pontosan öt éve boldog párkapcsolatban él.

Simon Petra már régóta boldog párkapcsolatban él
Simon Petra már régóta boldog párkapcsolatban él
Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Simon Petra nagyon boldog

A párja nem más, mint Biben Barnabás, a 22 éves játékos jelenleg a Tatabánya futballistája, de korábban többek között Szegeden és az MTK-ban is megfordult. A sztárpár a napokban ünnepelte a kapcsolatuk ötödik évfordulóját.

5 év és még mindig minden nap megnevettetsz

 – írta Simon Petra a fotók mellé.

A rajongók imádják a cuki posztot, a számos kedvelés mellett sok kedves gratuláló üzenet is érkezett már. 

