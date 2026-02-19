A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező folyamatosan megőrjíti a rajongóit. A szexi Stollár Fanny ismét az Instagram-oldalán osztott meg vadító fotókat, ráadásul nem is akárhonnan.
Stollár Fanny imád utazni, szinte soha nem áll meg egy pillanatra sem – legalábbis a közösségi oldala ezt bizonyítja.
Hihetetlenül szexi Stollár Fanny
A magyar teniszezőnő jelenleg
Dubajban töltődik fel, és erről természetesen videót és fotókat is megosztott a rajongóival.
A követők pedig nem is hálátlanok, a kedvelések mellett olyan kommentek érkeztek többek között, mint az „Egyszerűen gyönyörű", „Csodálatos", vagy éppen „Micsoda szépség".
