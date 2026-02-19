Live
A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező folyamatosan megőrjíti a rajongóit. A szexi Stollár Fanny ismét az Instagram-oldalán osztott meg vadító fotókat, ráadásul nem is akárhonnan.

Stollár Fanny imád utazni, szinte soha nem áll meg egy pillanatra sem – legalábbis a közösségi oldala ezt bizonyítja.

A szexi teniszezőnő, Stollár Fanny
Fotó: Stollár Fanny/Instagram

Hihetetlenül szexi Stollár Fanny

A magyar teniszezőnő jelenleg 

Dubajban töltődik fel, és erről természetesen videót és fotókat is megosztott a rajongóival.

A követők pedig nem is hálátlanok, a kedvelések mellett olyan kommentek érkeztek többek között, mint az „Egyszerűen gyönyörű", „Csodálatos", vagy éppen „Micsoda szépség". 

