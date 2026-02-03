A történet előzménye, hogy a 28 éves színésznő, Sydney Sweeney a Cosmopolitannek adott interjúban mesélt arról, mit keres egy partnerben.
Sydney Sweeney szívét meghódítja az NFL-sztár?
Sportos, nyitott és vicces. Sportos lány vagyok, szóval jó, ha valaki képes velem megmászni egy hegyet vagy elmenni ejtőernyőzni”
– mondta Sweeney. Nacua láthatóan úgy érezte, ez az ő pillanata: a bejegyzést újraosztotta, és rögtön bejelentkezett mint potenciális kalandpartner.
A sportos adottságokat illetően aligha lehet kifogás ellene: Nacua lenyűgöző szezont tudhat maga mögött, 129 elkapással, 1 718 yarddal és 10 touchdownnal a liga egyik legmeghatározóbb játékosává vált.
Nem csoda, hogy az interneten pillanatok alatt megjelentek a humoros fotómontázsok, amelyek őt ábrázolják Rams-mezben ejtőernyőzés közben.
Sydney Sweeney egyelőre nem reagált az üzenetre, de a közösségi médiában máris rajongói ezrei drukkolnak a „Puka–Sydney” párosnak. A Rams szurkolói pedig abban bíznak, hogy amennyiben Nacua a pályán és a szerelemben is ilyen elszánt marad, legközelebb talán a Super Bowl-győzelmet és Hollywood szívét is elhódíthatja egyszerre.