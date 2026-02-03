A történet előzménye, hogy a 28 éves színésznő, Sydney Sweeney a Cosmopolitannek adott interjúban mesélt arról, mit keres egy partnerben.

Puka Nacua és Sydney Sweeney Amerika új álompárja lehet

Fotó: X

Sydney Sweeney szívét meghódítja az NFL-sztár?

Sportos, nyitott és vicces. Sportos lány vagyok, szóval jó, ha valaki képes velem megmászni egy hegyet vagy elmenni ejtőernyőzni”

– mondta Sweeney. Nacua láthatóan úgy érezte, ez az ő pillanata: a bejegyzést újraosztotta, és rögtön bejelentkezett mint potenciális kalandpartner.

Rams’ Puka Nacua shoots ‘skydiving’ shot with Sydney Sweeney https://t.co/5cMyDPXZOy pic.twitter.com/3cHGthfzYf — New York Post Sports (@nypostsports) January 31, 2026

A sportos adottságokat illetően aligha lehet kifogás ellene: Nacua lenyűgöző szezont tudhat maga mögött, 129 elkapással, 1 718 yarddal és 10 touchdownnal a liga egyik legmeghatározóbb játékosává vált.

Nem csoda, hogy az interneten pillanatok alatt megjelentek a humoros fotómontázsok, amelyek őt ábrázolják Rams-mezben ejtőernyőzés közben.

Puka Nacua to Sydney Sweeney after she revealed her type is athletic and someone who’d go skydiving.



“Love skydiving” pic.twitter.com/GNPLoPul40 — Hater Report (@HaterReport) January 31, 2026

There's no way Puka Nacua doesn't have a contract clause forbidding skydiving. If not, the LA Rams are a comically stupid organization for not including that. At the same time, it would be very Puka like thing to do to have it forbidden and do it anyway. @RamsNFL @NFL pic.twitter.com/rCudNQzTGO — The Grand Poobah (@GrandPoobah5875) February 3, 2026

Sydney Sweeney egyelőre nem reagált az üzenetre, de a közösségi médiában máris rajongói ezrei drukkolnak a „Puka–Sydney” párosnak. A Rams szurkolói pedig abban bíznak, hogy amennyiben Nacua a pályán és a szerelemben is ilyen elszánt marad, legközelebb talán a Super Bowl-győzelmet és Hollywood szívét is elhódíthatja egyszerre.