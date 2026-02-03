Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Sport

Felrobbant az internet: fejbe találta a bírónőt, de amit utána tett, arra senki sem számított – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem sokáig habozott a Los Angeles Rams ifjú sztárja. Puka Nacua, az NFL egyik legnagyobb felfedezettje, nyilvánosan flörtölt Hollywood egyik legfelkapottabb színésznőjével, Sydney Sweeneyvel. A 24 éves szélső elkapó a közösségi oldalon, az „X”-en reagált Sweeney egyik interjújára, és egy rövid, ám sokatmondó üzenetet hagyott: „Love Skydiving” – vagyis „Imádom az ejtőernyőzést”.

A történet előzménye, hogy a 28 éves színésznő, Sydney Sweeney a Cosmopolitannek adott interjúban mesélt arról, mit keres egy partnerben.

Puka Nacua és Sydney Sweeney Amerika új álompárja lehet
Puka Nacua és Sydney Sweeney Amerika új álompárja lehet
Fotó: X

Sydney Sweeney szívét meghódítja az NFL-sztár? 

Sportos, nyitott és vicces. Sportos lány vagyok, szóval jó, ha valaki képes velem megmászni egy hegyet vagy elmenni ejtőernyőzni”

 – mondta Sweeney. Nacua láthatóan úgy érezte, ez az ő pillanata: a bejegyzést újraosztotta, és rögtön bejelentkezett mint potenciális kalandpartner.

A sportos adottságokat illetően aligha lehet kifogás ellene: Nacua lenyűgöző szezont tudhat maga mögött, 129 elkapással, 1 718 yarddal és 10 touchdownnal a liga egyik legmeghatározóbb játékosává vált. 

Nem csoda, hogy az interneten pillanatok alatt megjelentek a humoros fotómontázsok, amelyek őt ábrázolják Rams-mezben ejtőernyőzés közben.

Sydney Sweeney egyelőre nem reagált az üzenetre, de a közösségi médiában máris rajongói ezrei drukkolnak a „Puka–Sydney” párosnak. A Rams szurkolói pedig abban bíznak, hogy amennyiben Nacua a pályán és a szerelemben is ilyen elszánt marad, legközelebb talán a Super Bowl-győzelmet és Hollywood szívét is elhódíthatja egyszerre.

A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
Galéria: A hihetetlenül szexi hollywoodi színésznő, Sydney Sweeney
1/19
A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney

 

Párizs után Los Angelest is meghódította a szívdöglesztően szexi magyar olimpikon
A szexi pornósztár egy kosármeccsen jelent meg a híresség oldalán
Sydney Sweeney nem tud leállni, és szexibb, mint valaha
A TikTok-sztár magyar úszónő megvillantotta a csodás melleit – képek
@shaquon.edits Puka Nacua Is Going Skydiving With Sydney Sweeney 😭 || #nfl #fyp #pukanacua #sydneysweeney #edit ♬ original sound - 𝙨𝙝𝙖𝙦𝙪𝙤𝙣
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!