Elfogytak a szavak. Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornásznő, Székely Zója újra dögös fotókkal robbantotta fel az internet. Az eredményeit és a posztjait elnézve egyáltalán nem meglepő, hogy több mint 46 ezren követik az Instagramon.
A gyönyörű Székely Zója – aki tavaly szakított a jelenleg az Eintracht Frankfurttól kölcsönben a Ferencvárosnál játszó focistával, Lisztes Krisztiánnal – rendre meglepi a rajongóit. Most sincs ez másként.
Székely Zója mivel lepte a rajongóit?
A 22 éves magyar sportolónő nyolcéves korában kezdett tornázni, előtte versenyszerűen táncolt, így nem meglepő, ha a rajongói is csodájára járnak a tökéletes formáinak.
Az olimpikonunk pedig szívesen meg is mutatja magát, ezúttal igazán művészi fotókat posztolt.
Nem meglepő módon meg is vannak őrülve a rajongók, nagyon sok lájk érkezett a posztra, több mint 3600-an kedvelték már.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!