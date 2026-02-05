Live
Elfogytak a szavak. Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornásznő, Székely Zója újra dögös fotókkal robbantotta fel az internet. Az eredményeit és a posztjait elnézve egyáltalán nem meglepő, hogy több mint 46 ezren követik az Instagramon.

A gyönyörű Székely Zója – aki tavaly  szakított a jelenleg az Eintracht Frankfurttól kölcsönben a Ferencvárosnál játszó focistával, Lisztes Krisztiánnal – rendre meglepi a rajongóit. Most sincs ez másként.

Székely Zója hihetetlenül gyönyörű
Székely Zója hihetetlenül gyönyörű 
Fotó: Székely Zója/Instagram

Székely Zója mivel lepte a rajongóit?

A 22 éves magyar sportolónő nyolcéves korában kezdett tornázni, előtte versenyszerűen táncolt, így nem meglepő, ha a rajongói is csodájára járnak a tökéletes formáinak.

Az olimpikonunk pedig szívesen meg is mutatja magát, ezúttal igazán művészi fotókat posztolt.


Nem meglepő módon meg is vannak őrülve a rajongók, nagyon sok lájk érkezett a posztra, több mint 3600-an kedvelték már.

