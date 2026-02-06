A szexbotrány akkor robbant ki, amikor egy feldühödött feleség rájött arra, hogy futballista férje „idegenben játszik” – ám nem a pályára gondolva. Ám úgy tűnik, nem csak egyetlen Rangers-játékos érintett.

Most már az egész világ tud a Rangersnél zajló szexbotrányról

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szexbotrány a Rangersnél

A focistafeleség állítólag annyira felháborodott a megcsaláson, hogy közvetlenül a klub vezetéséhez fordult, és jelezte a történteket.

Értesülések szerint az eset következményeként a Rangers orvosi stábjának egyik tagját felfüggesztették.

A klubhoz közeli források szerint a hotelszobákat a fizioterápiás részleg égisze alatt foglalták le, ám egyes játékosok visszaélhettek ezzel a lehetőséggel. Úgy tudni, legalább az egyik érintett hotel Londonban volt.

Egy forrás a The Scottish Sunnak elmondta: a botrány még karácsony előtt robbant ki – a Fradi december 11-én nyert 2-1-re az El-ben a skót sztárcsapat ellen –, és „hatalmas vihart kavart” a klubon belül.

Amikor az egyik játékos felesége rájött a megcsalásra, azonnal a legfelsőbb szintre ment, és követelte, hogy történjen valami”

– fogalmazott.

Egy másik bennfentes szerint komoly feszültséget okoz, hogy egy régóta szolgáló stábtag viseli a következményeket, miközben a játékosok eddig elkerülték a büntetést. „Sokan úgy érzik, ő lett a bűnbak” – mondta.

Nem tudni, pontosan hány futballista lehet érintett, illetve hogy a szóban forgó utazások során valóban történt-e bármilyen fizioterápiás kezelés.

Az ügy ugyanakkor hetek óta téma a játékosok, a feleségek és a klub dolgozóinak különböző WhatsApp-csoportjaiban.

A Rangers hivatalosan nem kommentálja az értesüléseket. A klub szóvivője annyit közölt:

A Rangers minden képviselőjétől a legmagasabb szintű viselkedést várja el. Megerősíthetjük, hogy belső vizsgálat nem zajlik.”

A felfüggesztett munkatárs – akit nem neveztek meg – szintén nem kívánt nyilatkozni.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy hűtlenségi botrány kerül szóba a klub körül. 2019-ben Alfredo Morelos került a címlapokra, miután videó készült róla, amint egy kolumbiai szépségkirálynővel csókolózik, míg 2024-ben arról jelentek meg állítások, hogy a korábbi csatár, Fashion Sakala titkos viszonyt folytatott a szeretőjével, miközben családcentrikus képet mutatott kifelé.