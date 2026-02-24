Mint ismert, a harmadik mérkőzését is megnyerte és már biztosan negyeddöntős a BVSC a női vízilabda Eurokupában: a zuglóiak a sorozat szombati játéknapján 19-12-re győztek az izraeli Hapoel Yoqneam vendégeként. Ha már Izraelben voltak és nyertek, akkor élvezték is egy picit a tengerpartot a szexi pólóslányok.
A szexi pólóslányok bikiniben robbantottak fel a netet, miután a BVSC a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan lazítottak a tengerparton a csapat tagjai a hazaindulás előtt.
Ez ám a szexi fotó!
Női csapatunk hazaindulás előtt kicsit a tengerparton lazított!
- írta a fotó mellé a BVSC.
A klub a közösségi oldalán egy rövid videót is feltöltött az izraeli túráról, amelyért ugyancsak meg voltak őrülve a rajongók.
A magyar csapatban egyébként Mucsy Anna Mandula és Lendvay Zoé is négy gólt szerzett a Hapoel Yoqneam ellen. A BVSC jövő szombaton a görög Glyfada otthonában zárja a csoportkört.
