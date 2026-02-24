A szexi pólóslányok bikiniben robbantottak fel a netet, miután a BVSC a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan lazítottak a tengerparton a csapat tagjai a hazaindulás előtt.

A BVSC szexi pólósai meghódították Izraelt

Fotó: BVSC vízillabda

Ez ám a szexi fotó!

Női csapatunk hazaindulás előtt kicsit a tengerparton lazított!

- írta a fotó mellé a BVSC.

A klub a közösségi oldalán egy rövid videót is feltöltött az izraeli túráról, amelyért ugyancsak meg voltak őrülve a rajongók.

A magyar csapatban egyébként Mucsy Anna Mandula és Lendvay Zoé is négy gólt szerzett a Hapoel Yoqneam ellen. A BVSC jövő szombaton a görög Glyfada otthonában zárja a csoportkört.