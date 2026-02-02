A salgótarjáni születésű szexi úszónőről nem sok mindent lehet fellelni az interneten, az viszont kiderült, hogy hatszoros magyar bajnok, aki korábban az Egri Úszó Klubban versenyzett.

A szexi Muzsnay Zsófiára nehéz szavakat találni

Fotó: Muzsnay Zsófia/Instagram

A szexi Muzsnay Zsófia meghódította a netet

Ezt követően az Egyesült Államokba tette át a székhelyét, és

a sport mellett a San José-i Egyetemen pszichológia szakon tanult és végzett 2024-ben. Azóta a közösségi oldalán sokkal kevesebb az úszással kapcsolatos poszt, sokkal inkább az utazásait helyezi előtérbe.

A legutóbbi posztjában például a thaiföldi Phuket szigetéről jelentkezett, nem is akármilyen fotókkal:

A képekért megőrülnek a rajongók, a számtalan lájk mellett olyan hozzászólások érkeztek, mint, hogy

Hihetetlenül nézel ki"; „A legszebb"; vagy éppen „Tökéletes vagy".

Az Instagramon több mint 10 ezer, a TikTokon pedig már több mint 20 ezer követője van.