A 27 éves szexi magyar atléta, Vindics-Tóth Lili Anna az Instagram-oldalán mutatta meg az elképesztő alakját.

Vindics-Tóth Lili Anna újra szexi videóval jelentkezett

Fotó: Vindics-Tóth Lili Anna/Instagram

Kevesebb ruhát kell felvennem futópadon való edzéshez, mert mindig őrülten izzadok. Legalább egy ember jól érzi magát, és az én vagyok

– írta az igencsak dögösre sikerült videó mellé.

Vindics-Tóth Lili Anna akadályfutóként aratta első sikereit, majd 5000 és 10000 méterre váltott. Tavaly szeptemberben lefutotta első félmaratonját, bő egy hónappal később pedig teljesítette karrierje első maratoni versenyét, méghozzá 2:28:15 órás remek eredménnyel, amivel minden idők második leggyorsabb magyar női maratonistájává vált. A 27 éves atlétanő tavaly novemberben fontos bejelentést tett, miszerint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolójaként folytatja a pályafutását.