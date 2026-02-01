Live
Az egyik legtehetségesebb és legcsinosabb magyar atlétanő ismét meglepte a rajongóit. A Los Angeles-i olimpiát megcélzó Vindics-Tóth Lili Anna igazán szexi poszttal jelentkezett: varázsütésre dobta le a textilt, és nem sokat bízott a képzeletre.

A 27 éves szexi magyar atléta, Vindics-Tóth Lili Anna az Instagram-oldalán mutatta meg az elképesztő alakját.

Vindics-Tóth Lili Anna újra szexi videóval jelentkezett
Fotó: Vindics-Tóth Lili Anna/Instagram
Fotó: Vindics-Tóth Lili Anna/Instagram

Hihetetlenül szexi Vindics-Tóth Lili Anna

Kevesebb ruhát kell felvennem futópadon való edzéshez, mert mindig őrülten izzadok. Legalább egy ember jól érzi magát, és az én vagyok

 – írta az igencsak dögösre sikerült videó mellé.

Vindics-Tóth Lili Anna akadályfutóként aratta első sikereit, majd 5000 és 10000 méterre váltott. Tavaly szeptemberben lefutotta első félmaratonját, bő egy hónappal később pedig teljesítette karrierje első maratoni versenyét, méghozzá 2:28:15 órás remek eredménnyel, amivel minden idők második leggyorsabb magyar női maratonistájává vált. A 27 éves atlétanő tavaly novemberben fontos bejelentést tett, miszerint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolójaként folytatja a pályafutását. 

