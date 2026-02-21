Az egykori szlovák szépségkirálynő, Veronika Rajek az Instagram oldalán örvendeztette meg milliós rajongótáborát legújabb jegyzésével, amelyen egy születésnapi torta előtt mindössze egy szál bugyiban és csizmában pózolt.
Bugyiban ünnepelt a leghíresebb szlovák szurkolónő
A modell az egyik fotón kacéran még a felsőjét is felhúzta, de éppen csak annyira, hogy ne mutasson többet a kelleténél. Ennek ellenére a rajongók odáig voltak a poszttól és rengeteg születésnapi jókívánságot küldtek.
A Szlovákiában született modell, Veronika Rajek hihetetlen népszerűségnek örvend a közösségi oldalakon, csak az Instagramon 6,2 millió követője van. Óriási rajongótáborát a modellkedésnek is köszönheti, de nagyon sokan akkor figyeltek fel rá, amikor elkezdett felbukkanni a sporteseményeken. A szőke modell többek között ott volt a 2021-es Európa-liga döntőn a Puskás Arénában, a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon, emellett merész ruhában felbukkant már Forma-1-es futamon és köztudottan nagy rajongója az NFL-nek is, azon belül is Tom Bradynek, amiért megkapta a már hétszeres Super Bowl-győztes legenda legszexibb szurkolójának járó becenevet.
A dús keblű szlovák szépség korábban azt nyilatkozta, hogy hátrányt jelent számára a külseje, ami miatt rengeteg zaklatás érte már a közösségi médiában.
„A szép embereknek nehezebb az életük. Sokan nem is hiszik el, hogy létezem. Eléggé diszkriminatív, hogy más nők ugyanazt megtehetik, mint én, de engem egyszerűen törölnek a külsőm miatt” – mondta a zsidó származását nyíltan vállaló Rajek, aki szerint sokan azt sem hiszik el, hogy valódiak a mellei. Hozzátette, „Kaptam már üzeneteket férfiaktól, akik nem hitték el, hogy igazi vagyok, de a legbántóbb üzenetek nőktől kaptam” – mondta még egy 2021-es interjúban.
