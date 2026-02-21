Az egykori szlovák szépségkirálynő, Veronika Rajek az Instagram oldalán örvendeztette meg milliós rajongótáborát legújabb jegyzésével, amelyen egy születésnapi torta előtt mindössze egy szál bugyiban és csizmában pózolt.

Szavakat is nehéz is találni a szlovák modell, Veronika Rajek tökéletes alakjára

Fotó: Instagram/veronikarajek

Bugyiban ünnepelt a leghíresebb szlovák szurkolónő

A modell az egyik fotón kacéran még a felsőjét is felhúzta, de éppen csak annyira, hogy ne mutasson többet a kelleténél. Ennek ellenére a rajongók odáig voltak a poszttól és rengeteg születésnapi jókívánságot küldtek.

A Szlovákiában született modell, Veronika Rajek hihetetlen népszerűségnek örvend a közösségi oldalakon, csak az Instagramon 6,2 millió követője van. Óriási rajongótáborát a modellkedésnek is köszönheti, de nagyon sokan akkor figyeltek fel rá, amikor elkezdett felbukkanni a sporteseményeken. A szőke modell többek között ott volt a 2021-es Európa-liga döntőn a Puskás Arénában, a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon, emellett merész ruhában felbukkant már Forma-1-es futamon és köztudottan nagy rajongója az NFL-nek is, azon belül is Tom Bradynek, amiért megkapta a már hétszeres Super Bowl-győztes legenda legszexibb szurkolójának járó becenevet.

A dús keblű szlovák szépség korábban azt nyilatkozta, hogy hátrányt jelent számára a külseje, ami miatt rengeteg zaklatás érte már a közösségi médiában.

„A szép embereknek nehezebb az életük. Sokan nem is hiszik el, hogy létezem. Eléggé diszkriminatív, hogy más nők ugyanazt megtehetik, mint én, de engem egyszerűen törölnek a külsőm miatt” – mondta a zsidó származását nyíltan vállaló Rajek, aki szerint sokan azt sem hiszik el, hogy valódiak a mellei. Hozzátette, „Kaptam már üzeneteket férfiaktól, akik nem hitték el, hogy igazi vagyok, de a legbántóbb üzenetek nőktől kaptam” – mondta még egy 2021-es interjúban.