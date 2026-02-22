Live
Itt az újabb nem mindennapi történet. Hazugság terjedt el az interneten László Ágiról és Szoboszlai Dominikról – az ismert blogger tisztázta a történteket.

Félrevezető állítás kezdett el keringeni a közösségi médiában Magyarország egyik legismertebb, futballal foglalkozó női bloggeréről, László Ágiról és a Liverpool magyar válogatott középpályásáról, Szoboszlai Dominikról.

Szoboszlai Dominikról hazugság terjed az interneten
Szoboszlai Dominikról hazugság terjed az interneten 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért gondolják László Ágit Szoboszlai Dominik testvérének?

A történet egy évekkel ezelőtt készült közös fotó miatt kapott szárnyra – szúrta ki a Bors.

Egy liverpooli tematikájú oldal a képet a „Szoboszlai Dominik a nővérével” felirattal osztotta meg, ami gyorsan terjedni kezdett az interneten. A bejegyzés természetesen az érintetthez is eljutott, aki humorral reagált a félreértésre.

Dolgok, amelyekre nem számítottam: Szoboszlai Dominik nővére lettem”

 – jegyezte meg ironikusan a Kislány, nagy foci blog szerkesztője.

A valóság azonban egészen más. A fotó még 2019 júliusában készült, amikor a játékos az osztrák Salzburg csapatát erősítette.

 A blogger eredetileg egy edzést szeretett volna megnézni a Salzburg–Chelsea felkészülési mérkőzés előtt, ám az végül elmaradt, a futballisták pedig szabadnapot kaptak.

László Ági egy későbbi hozzászólásban idézte fel a véletlen találkozás részleteit. Elmondása szerint a hotel előtti városnézésre készülődve lett figyelmes egy Red Bull-logós autóra, majd rövidesen megpillantotta a játékost.

Megreggeliztem a hotelben, majd városnézést terveztem. Reggeli után azonban a hotel előtt kiszúrtam egy Red Bull-logós autót. Vetek rá egy pillantást… és egyszer csak megláttam Szoboszlai Dominikot”

 – emlékezett vissza.

A blogger gyorsan felszaladt a mezéért, amelyet a futballista alá is írt, sőt néhány szót is váltottak. A spontán találkozás így vált számára maradandó élménnyé.

A félreértést tisztázva László Ági hangsúlyozta: semmilyen rokoni kapcsolat nincs közte és a jelenleg a Liverpool csapatában szereplő magyar játékos között. Az eset jól példázza, milyen könnyen terjedhetnek pontatlan információk a közösségi médiában – még egy ártatlan fotó kapcsán is.

