Szoboszlai Dominik a Nottingham Forest elleni bajnokira készül, a Liverpool a hétvégén idegenben lép pályára a Premier League-ben. A vasárnap délutáni mérkőzés előtt a Vörösök sztárjainak jutott egy kis idejük a feltöltődésre, hiszen a csapatnak hétközben nem volt BL-meccse és kupatalálkozója sem.

Szoboszlai Dominikék a hétvégén a Nottingham Forest otthonába látogatnak

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és barátai a szabadidőt kihasználva elhagyták Liverpoolt és Londonba utaztak, majd ellátogattak a brit főváros egyik legnívósabb luxusdivatházába.

Szoboszlai Dominik és a luxus

A Bors kiszúrta, hogy a Liverpool 25 éves klasszisa nemrég egy fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, az egyik kép pedig különösen felkeltette a figyelmet: Szoboszlai egy luxusüzletben tűnt fel. Kiderült, hogy London egyik legismertebb és legnagyobb áruházáról, a Harrods-ról van szó, azon belül is az olasz prémium márka, a Ermenegildo Zegna butikjáról.

Ez a divatüzlet nem éppen a visszafogott árazásáról híres, a boltban akad olyan kabát, amely 2 millió forintba kerül.

Szoboszlai Dominik hatodik fotóján látható a híres divatüzletben:

Szoboszlai élete szezonját futja a Liverpoolban, a jövőjével kapcsotban pedig beindultak a találgatások. A magyar válogatott csapatkapitányát a Real Madriddal már többször szóba hozták, de ügynöke szerint egyelőre nincs tervben a klubváltás.

Kapcsolódó cikkek