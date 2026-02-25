Nincs az a téma Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, ami ne mozgatná meg a rajongókat. Nemcsak kis hazánkban, hanem a világ bármely pontján. Nincs ez másként akkor sem, ha arról van szó, hogy mit visel.

Minden érdekes a rajongóknak, ami Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Mennyibe került Szoboszlai Dominik luxusórája?

A Facebookon 74 ezer követővel rendelkező „Beszéjünk órákról" nevű oldal készítőjét,

Lakatos Zsoltot kérdezték meg a rajongók arról, hogy Szoboszlai milyen órát viselt, miközben Musimbe Dávid Dennisszel beszélgetett.

Lakatos – aki a Facebook melett a saját YouTube-csatornáján és TikTokon is rendszeresen oszt meg tartalmakat luxusórákról, hamisítványok felismeréséről és óraipari érdekességekről –, pedig alaposan kivesézte a Liverpool magyar sztárjának az óráját is.

A videóból kiderül, hogy Richard Mille óráról van szó, ami több mint 100 millió forintba kerül.

„Amit itt látunk az egy három segédszámlapos Richard Mille, láthatóan fém színűtokban, a jobb felső kronográf gombja fekete, rosegold kerettel. A számlapon látszik balra fent egy 11-es jobb középen egy hármas, és az ingujja takarja a 8-ast. Fehér szíj, és nagy fehér gomb látható még. Ez nem lehet más, mint a Richard Mille RM72-01 úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph kiadása, 47x38 mm-es titán tokban, rózsaszínarany és fekete kerámia berakásokkal.

Ezek egyedileg sorszámozott példányok, ami a hátlapjukon is látszik. Benne, a Richard Mille saját házonbelüli oszlopkerekes, horizontális kuplungos automata kronográf szerkezete található, ezért is lehet 11 mm-es a vastagsága. Mondjuk az ára mégvastagabb, az jelen esetben, 270-280.000 euró, ami több, mint 100 millió forint."