Erre nem sokan számítottak! Szoboszlai Dominik, a Premier League-ben szereplő Liverpool magyar válogatott sztárja ezúttal nem Angliában, hanem Budapesten került a figyelem középpontjába. A klasszis futballista több budapesti bárban is felbukkant, ugyanis egy reklámfilm forgatásán vett részt.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a fővárosi körúton sétált, miközben egy teljes stáb kísérte. 

Szoboszlai Dominik óriási feltűnést keltett a forgatáson
Szoboszlai Dominik óriási feltűnést keltett a forgatáson 
Fotó: Lay's Hungary

Szoboszlai Dominik reklámfilmet forgatott

Nem sokkal később betért több budapesti bárba is. A helyszínen tartózkodók természetesen mindenhol tapssal fogadták a játékost, aki azonnal oldotta a hangulatot.

Sziasztok! Csatlakozhatnánk egy meccsnézésre hozzátok?” 

– fordult a vendégekhez Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása azonban egy feltételt is szabott a csatlakozáshoz: elmondása szerint szeretett volna egy csomag chipset az egyik legnagyobb gyártó kínálatából.

Bár az első próbálkozásokra senkinél nem volt a kért nassolnivaló, 

végül az egyik helyszínen mégis előkerült egy csomag. Szoboszlai ezt követően csatlakozott a társasághoz, és együtt nézte a mérkőzést a bár vendégeivel. 

A jelenet a reklámfilm részeként készült, amelynek forgatása a főváros több pontján zajlott.

A játékos később a közösségi oldalán is utalt a történtekre. Mint írta, 

a legjobb pillanatok néha a meccs előtt történnek”.

Nem meglepő módon Szoboszlai budapesti felbukkanása azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Ebből is látszik, hogy a Liverpool játékosa igazi világklasszissá nőtte ki magát. 

Íme, a teljes reklám:

