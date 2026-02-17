A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a fővárosi körúton sétált, miközben egy teljes stáb kísérte.
Szoboszlai Dominik reklámfilmet forgatott
Nem sokkal később betért több budapesti bárba is. A helyszínen tartózkodók természetesen mindenhol tapssal fogadták a játékost, aki azonnal oldotta a hangulatot.
Sziasztok! Csatlakozhatnánk egy meccsnézésre hozzátok?”
– fordult a vendégekhez Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása azonban egy feltételt is szabott a csatlakozáshoz: elmondása szerint szeretett volna egy csomag chipset az egyik legnagyobb gyártó kínálatából.
Bár az első próbálkozásokra senkinél nem volt a kért nassolnivaló,
végül az egyik helyszínen mégis előkerült egy csomag. Szoboszlai ezt követően csatlakozott a társasághoz, és együtt nézte a mérkőzést a bár vendégeivel.
A jelenet a reklámfilm részeként készült, amelynek forgatása a főváros több pontján zajlott.
A játékos később a közösségi oldalán is utalt a történtekre. Mint írta,
a legjobb pillanatok néha a meccs előtt történnek”.
Nem meglepő módon Szoboszlai budapesti felbukkanása azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Ebből is látszik, hogy a Liverpool játékosa igazi világklasszissá nőtte ki magát.
Íme, a teljes reklám: