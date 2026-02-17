A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a fővárosi körúton sétált, miközben egy teljes stáb kísérte.

Szoboszlai Dominik óriási feltűnést keltett a forgatáson

Fotó: Lay's Hungary

Szoboszlai Dominik reklámfilmet forgatott

Nem sokkal később betért több budapesti bárba is. A helyszínen tartózkodók természetesen mindenhol tapssal fogadták a játékost, aki azonnal oldotta a hangulatot.

Sziasztok! Csatlakozhatnánk egy meccsnézésre hozzátok?”

– fordult a vendégekhez Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása azonban egy feltételt is szabott a csatlakozáshoz: elmondása szerint szeretett volna egy csomag chipset az egyik legnagyobb gyártó kínálatából.

Bár az első próbálkozásokra senkinél nem volt a kért nassolnivaló,

végül az egyik helyszínen mégis előkerült egy csomag. Szoboszlai ezt követően csatlakozott a társasághoz, és együtt nézte a mérkőzést a bár vendégeivel.

A jelenet a reklámfilm részeként készült, amelynek forgatása a főváros több pontján zajlott.

A játékos később a közösségi oldalán is utalt a történtekre. Mint írta,

a legjobb pillanatok néha a meccs előtt történnek”.

Nem meglepő módon Szoboszlai budapesti felbukkanása azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Ebből is látszik, hogy a Liverpool játékosa igazi világklasszissá nőtte ki magát.

Íme, a teljes reklám: