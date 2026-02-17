Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik még tavaly kötött megállapodást egy élelmiszeripari vállalattal, amelynek keretein belül részt vett egy reklámfilm forgatáson is. A Liverpool egyik magyar sztárja a mindössze kétperces végeredmény kedvéért (lentebb látható) az ügynökével, Esterházy Mátyással együtt a nyakába vette Budapestet és több vendéglátóipari egységbe is ellátogatott.

Szoboszlai Dominik már reklámokban is feltűnik

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik nemzetközi reklámarc lett

E sorok írója is ott volt az egyik helyszínen többedmagával együtt úgy, hogy senki sem tudta, hogy Szoboszlai Dominik egyszercsak majd betoppan az ajtón és velünk szeretne meccset nézni. A stáb annyit közölt velünk, hogy nézzük a TV-ken futó Bajnokok Ligája-meccset (Liverpool-Real Madrid mérkőzés ismétlését néztük). Páran azért így már gyanakodtunk, de mindenki tényleg megdöbbent, amikor hirtelen belépett az ajtón Szoboszlai és azzal indított nagyjából, hogy: Nem is tudtam, hogy kettő van belőlem! Ugyanis éppen a gólnál jártunk a felvételen, amelynél ő adta a gólpasszt.

Amikor pedig nem forogtak a kamerák, már mennie is kellett a következő helyszínre, de előtte azért pár szó jutott mindenkire, meg kézfogás, egyszóval rendkívül közvetlen volt mindenkivel a magyar válogatott csapatkapitánya, le a kalappal előtte.