Elképesztően dögös fotókat posztolt Gécsek Fanni. A Liverpoolban focizó Szoboszlai Dominik exbarátnője a Szépművészeti Múzeumban járt divatbemutatón, amelyről képeket és videót is megosztott a rajongóival.
Sokan Szoboszlai Dominik exbarátnőjeként ismerik Gécsek Fannit, aki most az Instagramon őrjítette meg a rajongóit.
Szoboszlai Dominik exbarátnője csodaszép
A kalapácsvető olimpikon, Gécsek Tibor lánya három évig volt együtt a Liverpool magyar sztárjával, kapcsolatuk egy ideig még Dominik Liverpoolba költözését is elbírta. 2023-ban szakítottak, majd azóta mindketten új párt találtak.
A szépséges modell – aki korábban évekig teniszezett – most az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést a Szépművészeti Múzeumból. A képeket és a videót már közel nyolcezer ember kedvelte.
Ha ez nem lenne elég, a rajongók a kommentszekciót is elárasztották:
Királnyő vagy", „Micsoda csaj", „Csodaszép", vagy éppen „Legcsinosabb díva"
jelzőkkel illették a Gécsek Fannit.
