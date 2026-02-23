Live
Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Kínos!

Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

Elképesztően dögös fotókat posztolt Gécsek Fanni. A Liverpoolban focizó Szoboszlai Dominik exbarátnője a Szépművészeti Múzeumban járt divatbemutatón, amelyről képeket és videót is megosztott a rajongóival.

Sokan Szoboszlai Dominik exbarátnőjeként ismerik Gécsek Fannit, aki most az Instagramon őrjítette meg a rajongóit.

Szoboszlai Dominik exbarátnője csodaszép

A kalapácsvető olimpikon, Gécsek Tibor lánya három évig volt együtt a Liverpool magyar sztárjával, kapcsolatuk egy ideig még Dominik Liverpoolba költözését is elbírta. 2023-ban szakítottak, majd azóta mindketten új párt találtak.

A szépséges modell – aki korábban évekig teniszezett – most az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést a Szépművészeti Múzeumból. A képeket és a videót már közel nyolcezer ember kedvelte.

Ha ez nem lenne elég, a rajongók a kommentszekciót is elárasztották: 

Királnyő vagy", „Micsoda csaj", „Csodaszép", vagy éppen „Legcsinosabb díva"

 jelzőkkel illették a Gécsek Fannit. 

@fannigecsek I’m vanilla bby✨🍸 #tiktokforyou #tiktok #fypシ #foryoupage #viral #fannigecsek #lovinonme #dressoftheday ♬ Lithe Fall back - Lithe

 


 

