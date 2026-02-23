Sokan Szoboszlai Dominik exbarátnőjeként ismerik Gécsek Fannit, aki most az Instagramon őrjítette meg a rajongóit.

Szoboszlai Dominik exe, Gécsek Fanni

Fotó: fannigecsek@instagram

Szoboszlai Dominik exbarátnője csodaszép

A kalapácsvető olimpikon, Gécsek Tibor lánya három évig volt együtt a Liverpool magyar sztárjával, kapcsolatuk egy ideig még Dominik Liverpoolba költözését is elbírta. 2023-ban szakítottak, majd azóta mindketten új párt találtak.

A szépséges modell – aki korábban évekig teniszezett – most az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést a Szépművészeti Múzeumból. A képeket és a videót már közel nyolcezer ember kedvelte.

Ha ez nem lenne elég, a rajongók a kommentszekciót is elárasztották:

Királnyő vagy", „Micsoda csaj", „Csodaszép", vagy éppen „Legcsinosabb díva"

jelzőkkel illették a Gécsek Fannit.