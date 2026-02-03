A kétszeres világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca az ideje nagy részét Párizsban tölti, ahol párja is él, így többnyire ott készül a versenyekre. A 23 éves szépségnek az idei év elején alkalma nyílt elutazni az Egyesült Államokba is, a közösségi oldalán nemrég Los Angelesből jelentkezett be.

A gyönyörű magyar olimpikon, a vívó Szűcs Luca

Fotó: Czeglédi Zsolt

Szűcs Luca a 2028-as olimpia helyszínére is ellátogatott

A gyönyörű vívónő a párizsi olimpián is szerepelt, nemrég pedig ellátogatott a 2028-as ötkarikás játékok helyszínére, Los Angelesbe.

„Egy álomban élek”

– üzente az Instagram-oldalán megosztott posztjában Szűcs Luca, aki világkupa-versenyen is részt vett az Egyesült Államokban a női kardválogatottal.

A Salt Lake Cityben rendezett tornán a Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiesz Anna összeállítású négyes a 16 között kezdett, ott 45-17-re múlta felül a németeket, a negyeddöntőben viszont vereséget szenvedett, 45-35-re kapott ki a kínaiaktól.

Szűcs Luca nemrég Budapesten járt, a magyar fővárosban egy prémium kategóriás tetőtéri étteremből, az ISSEI Skybarból jelentkezett be, ahol a pomás ételek mellett a csodálatos kiszolgálás is lenyűgözte.

A 23 éves kardozó továbbra is a BVSC sportolója, a zuglói klubbal december végén szerződést hosszabbított. „Mindig is BVSC-s voltam, itt is kezdtem, úgyhogy nagy megnyugvás nekem is, hogy sikerült hosszabbítanunk és így Los Angelesig biztosan tudjuk folytatni a közös munkát. Nagy erőt ad ez a BVSC-s mag is a válogatottban és örülök, hogy az országos bajnokságon nyert aranyéremmel is megmutattuk, mit tudunk” – nyilatkozta a tavalyi év végén Szűcs Luca.