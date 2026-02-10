A kétszeres világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca az ideje nagy részét Párizsban tölti, ahol párja is él, így többnyire ott készül a versenyekre.

A gyönyörű magyar kardvívó, Szűcs Luca

Fotó: instagram.com/_lucaszucs/

Szűcs Luca vadítóbb már nem is lehetne

A 23 éves szépség – akinek az idei év elején alkalma nyílt elutazni az Egyesült Államokba is –, most újra Franciaországban van, és már előre megünnepelte a Valentin-napot.

Korai Valentin

– írta a dögös fotók mellé Szűcs Luca az Instagram-oldalán.

A posztot elárasztották a kedvelések, illetve érkeztek az olyan kommentek,