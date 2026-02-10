Elképesztően dögös! A kétszeres világbajnok kardvívó, Szűcs Luca ismét különleges fotókkal lepte meg a rajongóit. A tavaly Párizsba költözött gyönyörű sportolónó kicsit előre hozta a Valentin-napot.
A kétszeres világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca az ideje nagy részét Párizsban tölti, ahol párja is él, így többnyire ott készül a versenyekre.
Szűcs Luca vadítóbb már nem is lehetne
A 23 éves szépség – akinek az idei év elején alkalma nyílt elutazni az Egyesült Államokba is –, most újra Franciaországban van, és már előre megünnepelte a Valentin-napot.
Korai Valentin
– írta a dögös fotók mellé Szűcs Luca az Instagram-oldalán.
A posztot elárasztották a kedvelések, illetve érkeztek az olyan kommentek,
mint például a „Káprázatos szépség”; „Csodaszép vagy”, vagy éppen az „Elbűvölő gyönyörűség”.
