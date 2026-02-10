Live
Elképesztően dögös! A kétszeres világbajnok kardvívó, Szűcs Luca ismét különleges fotókkal lepte meg a rajongóit. A tavaly Párizsba költözött gyönyörű sportolónó kicsit előre hozta a Valentin-napot.

A kétszeres világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca az ideje nagy részét Párizsban tölti, ahol párja is él, így többnyire ott készül a versenyekre.

A gyönyörű magyar kardvívó, Szűcs Luca
A gyönyörű magyar kardvívó, Szűcs Luca
Fotó: instagram.com/_lucaszucs/

Szűcs Luca vadítóbb már nem is lehetne

A 23 éves szépség – akinek az idei év elején alkalma nyílt elutazni az Egyesült Államokba is –, most újra Franciaországban van, és már előre megünnepelte a Valentin-napot.

Korai Valentin

 – írta a dögös fotók mellé Szűcs Luca az Instagram-oldalán.

A posztot elárasztották a kedvelések, illetve érkeztek az olyan kommentek, 

mint például a „Káprázatos szépség”; „Csodaszép vagy”, vagy éppen az „Elbűvölő gyönyörűség”.

Galéria: A gyönyörű magyar vívó lesz a párizsi olimpia legszebb sportolónője
A gyönyörű magyar kardvívó, Szűcs Luca
