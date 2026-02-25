Live
A Premier League-ben szereplő Nottingham Forest középpályása, Ryan Yates komoly lépésre szánta el magát. A szeretett tacskója ugyanis rendre kellemetlen helyzetekbe sodorta gazdáit. A focista kutyakiképzők segítségét kérte, hogy megfékezze Peanut nevű „kolbászkutyája” agresszív viselkedését, ami – beszámolók szerint – kávézókban és nyilvános helyeken is gondot okozott.

A 28 éves futballista és párja, Emma egy Southwellben működő tréningcéghez fordultak az agresszív tacskó miatt.

Luxustréning az agresszív tacskónak – meglepő, mennyit fizetett a PL-sztár
Fotó: Instagram

Agresszív tacskó okoz gondot a PL-sztárnak

A Platinum K9 nem ismeretlen a hírességek világában: ügyfeleik között szerepel a tévés híresség, Ferne McCann és a komikus Romesh Ranganathan is, sőt Yates csapattársa, a 34 éves Chris Wood szintén igénybe vette már a szolgáltatásaikat. 

A cég engedelmességi és agressziókezelő programokat kínál, az árak heti 850 fonttól (közel 370 ezer forint) indulnak, míg az úgynevezett „rendezői csomag” 1400 fontba (több mint 600 ezer forintba) kerül. A kurzusok hossza kettő és hat hét között mozog, a bentlakásos elhelyezés pedig éjszakánként 30 fonttól érhető el.

Ryan Yates az Instagramon számolt be a döntés hátteréről, elárulva, hogy Peanut bentlakásos tréningen vett részt.

Nagyon reaktív volt kutyákra és emberekre. Kávézókban és ritkábban látott családtagok mellett is gyakran nekirontott másoknak”

 – fogalmazott. A középpályás szerint a tréning ideje alatt folyamatosan kaptak visszajelzéseket hívások és videók formájában.

A Nottingham Forest játékosa külön kiemelte a szakemberek munkáját: „Fantasztikus munkát végeztek Peanuttal – nemcsak neki tanították meg a helyes viselkedést, hanem engem és a páromat is felkészítettek arra, hogyan építsünk a lefektetett alapokra.”

Yates, aki sajtóhírek szerint körülbelül heti 50 ezer fontot keres (közel 22 millió forintot), korábban több alkalommal is megosztott közös fotókat a kutyájával, amint parkokban sétálnak vagy épp összebújva pihennek. Úgy tűnik, a játékos mindent megtett azért, hogy Peanut ne csak családi kedvenc, hanem jól nevelt társ is legyen a mindennapokban.

 

 

