A múlt héten rajtoló, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban zajló téli olimpia már az első napokban számos emlékezetes pillanatot hoztak, miközben több olyan női sportoló is rivaldafénybe került, akik nemcsak eredményeikkel, hanem megjelenésükkel is magukra vonják a figyelmet.

A téli olimpia magyar szépségének, Somodi Majának a tehetségéhez kétség sem férhet

Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

A 2026-os téli olimpia legszebb sportolónői

A rangsorok és válogatások ugyan szubjektívek, mégis jól mutatják, kik azok a versenyzők, akik körül különösen nagy az érdeklődés - derül ki a Bors összeállításából.

Jutta Leerdam (Hollandia)

A holland gyorskorcsolyázó a sportág egyik legismertebb arca, akit világszerte milliók követnek. Népszerűsége nemcsak eredményeinek, hanem megjelenésének is köszönhető. Leerdam azonban a jégen is bizonyította klasszisát: