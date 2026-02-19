A Manchester United a világ egyik legnépszerűbb futballklubja, az angol sztárcsapatnak rengetegen szurkolnak. A drukkerek legnagyobb örömére közéjük tartozik a dögös Therese Gudmundsen is, akit már több mint 330 ezren követnek a közösségi médiában.

Therese Gudmundsen óriási Manchester United-szurkoló hírében áll

Fotó: instagram.com/thereseutd/

Therese Gudmundsen a Manchester United legszexisebb szurkolónője

A gyönyörű norvég influenszer gyakran ölt magára United-mezt, Bruno Fernandes játékát különösen kedveli, de a klublegenda Cristiano Ronaldo az etalon számára. Legutóbbi posztjában azonban bikiniben pózolt Sri Lankán, miközben egy hatalmas kókuszdióból kortyolgatott. A rajongókat ezzel könnyedén lenyűgözte, a bejegyzést azonnal ellepték a kommentek és a szívecskés hangulatjelek.

Sokan máris a Manchester United legszexisebb szurkolónőjének nevezték Gudmundsent,

a képeit látva pedig nem is túlzás ezt állítani.

A kedvenc csapatának történő szurkolás mellett utazni is imád a norvég szépség, aki rendszeresen tűnik fel egzotikus helyszíneken, és előszeretettel oszt meg magáról bikinis fotókat a közösségi oldalán.